مهمة النصر مع أوتافيو ليست سهلة .. وكيل نجم بورتو يكشف عن "معركة" إيطالية من أجله

الأزمة ليست في بورتو وحده وطريق النصر نحو أوتافيو صعب!

يبدو أن مهمة النصر السعودي للتعاقد مع أوتافيو؛ نجم بورتو البرتغالي، لن تكون سهلة على الإطلاق، حتى وإن كان النجم كريستيانو رونالدو هو من يترأس المفاوضات – كما زعم البعض – فبحسب وكيله إسرائيل أوليفيرا، هناك معركة إيطالية من أجله.

لويس كاسترو؛ المدير الفني للعالمي، اعترف بالفعل أن نجم بورتو أحد الخيارات المتاحة على طاولة ناديه خلال الميركاتو الصيفي الجاري، والتقارير الصحفية تؤكد تواصل الدون معه لإقناعه بالانتقال لدوري روشن السعودي، لكن النصر لا يواجه صعوبة فقط من بورتو، إنما كذلك في المنافسة حول اللاعب.

وقال وكيل أوتافيو، خلال تصريحاته لموقع "L'Interista" الإيطالي: "إيطاليا تريد اللاعب بشدة، والاهتمام بالظفر به مستمر، فهناك من يحاول جمع الـ40 مليون يورو التي طلبها بورتو، للاستغناء عنه، فالاهتمام به كبير".

وأضاف: "إنتر أحد الأندية المهتمة به، وكذلك أعتقد أن يوفنتوس سينضم للمعركة من أجل الحصول عليه".

يذكر أن النصر لم يبرم إلا صفقة وحيدة خلال الصيف الجاري بتعاقده مع مارسيلو بروزوفيتش قادمًا من إنتر الإيطالي، ولا يزال يبحث عن مزيد من التدعيمات.