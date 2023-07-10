لويس كاسترو عن ضم النصر لأوتافيو: نقدره ولكن!

مدرب النصر يتحدث عن الصفقة المحتملة

اعترف البرتغالي لويس كاسترو؛ المدير الفني للنصر السعودي، بأن مواطنه أوتافيو؛ نجم بورتو البرتغالي، أحد الأسماء المطروحة على طاولة ناديه للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الجاري، مشيدًا بإمكانياته.

التقارير الأجنبية تحدثت عن تواصل البرتغالي كريستيانو رونالدو مع نجم بورتو بنفسه، لإقناعه بتمثيل العالمي في الموسم المقبل، مقابل 15 مليون يورو.

وخرج المدير الفني للنصر للتعليق على الصفقة المحتملة، إذ قال، خلال تصريحاته لقناة "SPORT TV" البرتغالية: "هناك العديد من الأسماء المطروحة، فمن الطبيعي أن يرتبط أفضل اللاعبين بأفضل الفرق، وأوتافيو أحد الأسماء التي تم الحديث عنها، نحن جميعًا نقدره كلاعب، لكن هذا لا يعني أنه قادم".

وأضاف: "هناك العديد من الأسماء المطروحة على الطاولة، وليس أوتافيو فقط، فالكثيرون لديهم احتمال القدوم للنصر".

يذكر أن العالمي تعاقد خلال الميركاتو الصيفي الجاري مع لاعب وحيد هو مارسيلو بروزوفيتش قادمًا من إنتر الإيطالي.