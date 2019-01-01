مهدي بنعطية: رونالدو يمتلك عقلية غير عادية

رسالة من رونالدو لبنعطية جعلته يتأكد من أنه ليس طبيعياً

كشف مهدي بنعطية، مدافع يوفنتوس السابق عن رسالة من زميله السابق كريستيانو رونالدو، جعلته يتأكد بأن هذا الرجل ليس طبيعياً.

ولعب الثنائي معاً في صفوف يوفنتوس الإيطالي خلال النصف الأول من الموسم الماضي.

وقال بنعطية في تصريحات تلفزيونية: "كنا في رحلة عودة من إحدى المباريات، ولم نشارك فيها كنا على مقاعد البدلاء، وجدت رونالدو يرسل لي رسالة ويقول ماذا ستفعل الآن؟".

وواصل المدافع المغربي قائلاً: "أخبرت رونالدو بأن الساعة 11 مساءً، قال لي هل تشعر بأخذ جلسة صغيرة في صالة الألعاب الرياضية أنا لم أعرق في المباراة حتى هل تود مرافقتي؟".

وتابع: "كان يجب علىّ أن أخبره بأنني أرغب في العودة إلى المنزل والجلوس أمام التلفاز، وعندما وصلنا كان الجميع يرتدي ملابسهم ويستعدون للذهاب إلى بيوتهم، بينما ارتديت ملابسي الرياضية وذهبنا إلى صالة الألعاب الرياضية".

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وأكمل: "ولكن عندما فكرت بأنني محظوظاً لأنني كنت معه، لقد ضحى بحياته كلها من أجل كرة القدم، إنه يتدرب بشكل رائع كل يوم بالإضافة إلى برنامجنا التدريبي".

وأتم تصريحاته قائلاً: "رونالدو لديه أخصائي علاج طبيعي خاص به، ولكنه يعرف برنامجه التدريبي عن ظهر قلب إنه يتمتع بعقلية غير عادية".