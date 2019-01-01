مهاجم الوداد: ما حدث فضيحة، والمافيا تتحكم بالكرة الأفريقية

مازال الجدل مستمرًا حول أحداث نهائي دوري أبطال أفريقيا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وصف أيمن الحسوني مهاجم الوداد الرياضي المغربي ما حدث في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي بالفضيحة والمهزلة.

وكان اللقاء الذي أقيم في تونس قد شهد أحداثًا مؤسفة تمثلت في انسحاب الوداد من المباراة بعد عدم رجوع الحكم لتقنية الفيديو لمراجعة قراره بإلغاء هدف الفريق ضد مستضيفه، وذلك بحجة أن جهاز الفيديو لا يعمل.

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واحتسبت النتيجة في النهاية لصالح الترجي وأعلن تتويجه بالفعل باللقب وهو الثاني له على التوالي.

وقال الحسوني في تصريحات صحفية نقلها موقع البطولة المغربي "ما حدث عيب وعار، إنها مهزلة، لقد ظُلمنا في بلدنا وظُلمنا في بلد آخر، الكرة الأفريقية لن تتقدم إلى الأمام مادام تتحكم فيها مافيات".

يُذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حدد الثلاثاء القادم معدًا لمنافشة وقائع المباراة خلال اجتماع سيُعقد لمكتبه التنفيذي.