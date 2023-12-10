من يحاسب رونالدو؟ خبير تحكيمي: كريستيانو يستحق "العقاب"

رونالدو يواصل الاحتجاج.. من يحاسبه؟

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يواصل البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي الاعتراض على الأداء التحكيمي في دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين.

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واعترض رونالدو بقوة على حكم مواجهة الرياض يوم الجمعة الماضي، ضمن الجولة 16 من دوري روشن، بسبب عدم احتساب هدف أو ركلة جزاء، بعد تسديدة تخطت الحارس، وأبعدها المدافع الواقف على خط المرمى.

ولم تكن هذه اللقطة هي الأولى لرونالدو مع الحكام، إذ اعترض أيضا على قرار حكم مباراة الهلال ضمن الجولة 15 بإلغاء هدفه بداعي التسلل.

وسبق أن رصدت عدسات المصورين اعتراضات قوية من جانب كريستيانو على حكم لقاء النصر والاتفاق في ثمن نهائي الكأس في نهاية أكتوبر الماضي.

وأشار رونالدو إلى رغبته في استبدال حكم المباراة اعتراضًا على إلغاء الهدف الأول لفريقه الذي سجله زميله البرازيلي تاليسكا.

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وقال الخبير التحكيمي جمال الغندور، في تصريح لبرنامج "المنتصف" عبر قناة "الإخبارية": "لو كنت حكما لمنحت رونالدو البطاقة الصفراء".

وأضاف: "بالنسبة لي، لا يحق له الاعتراض والاحتجاج بهذه الطريقة.. اللاعب الكبير أو القائد لا بد أن يكون مثالا في كل شيء".

وخاض رونالدو 21 مباراة هذا الموسم في مختلف المسابقات، سجل خلالها 19 هدفا وقدم 10 تمريرات حاسمة، وتلقى بطاقة صفراء واحدة.

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