من يبقى ومن يرحل عن بوروسيا دورتموند؟ زورك يُجيب

يتحدث عن مستقبل نجومه..

تحدث مايكل زورك، المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند، عن مستقبل ناديه في سوق الانتقالات الشتوية الحالية، مُعتبرًا أنها لم تنته بعد ويمكن ضم أو التخلص من بعض اللاعبين.

وكان دورتموند قد افتتح سوقه بصفقة من العيار الثقيل عندما ضم إيرلينج هالاند من سالزبورج نظير 20 مليون يورو بعد منافسة شرسة مع أقطاب الكرة الأوروبية.

زورك في حديث للصحافة قال "الأمر لا يتعلق بأن لدينا 4 قضايا نقرر فيهم، ولكن السوق لا يزال يعمل ومن الممكن أن يحدث تغير أو اثنين لدينا.".

كما أضاف "لماذا ينبغي عليّ أن أقول أننا لن نفعل شيئًا إضافيًا في ظل وجود فرص لحدوث ذلك؟. الآن ليس لدينا عروضًا لمناقشتها لباكو ألكاسير مثلًا ولكن قد يحدث مستقبلًا.".

ألكاسير على وجه الخصوص أصبحت حظوظ استمراره في دورتموند قليلة بعدما خرج من حسابات لوسيان فافر على خلفية تراجع مستواه إلى جانب صفقة هالاند التي ستجعله حبيسًا لدكة البدلاء بكل التأكيد.

فافر يُثني على هالاند وسانشو

زورك تحدث أيضًا عن قضية الشرط الجزائي في عقد هالاند، وقال "نحن لا نكشف أو نعلق أبدًا على تفاصيل عقودنا. أفترض أنه سيلعب معنا لفترة طويلة، إنه موهبة عظيمة قياسًا بسنه ويحتاج إلى التطور.".

أما عن مستقبل ماريو جوتسه والذي ينتهي تعاقده بنهاية هذا الموسم ولم يُجدد عقده بعد، أجاب "من المؤكد أنه يريد أن يلعب بصورة أكبر، نحن نتحدث معه الآن وسينتهي هذا الأمر في الربيع على أقصى تقدير وسنتخذ نحن وهو القرار النهائي.".

يذكر أن بوروسيا دورتموند سيعود مجددًا للمباريات الرسمية مساء السبت المقبل عندما يحلّ ضيفًا على أوجسبورج في منافسات الدوري الألماني الذي يحتل فيه المركز الرابع برصيد 30 نقطة.