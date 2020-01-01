فافر يُثني على هالاند وسانشو

متأكد من تألق هالاند..

أكد لوسيان فافر، المدير الفني لبوروسيا دورتموند، أن إيرلينج هالاند بمقدوره التألق مع أسود الفيستيفاليا في المرحلة المقبلة، في الوقت الذي أثنى فيه على جادون سانشو.

وكان هالاند قد انضم إلى دورتموند من سالزبورج النمساوي نظير 20 مليون يورو بعد التألق اللافت للنظر الذي حظيّ به محليًا وأوروبيًا في آخر 6 أشهر.

الدولي النرويجي أحرز 28 هدفًا في 22 مباراة بمختلف المسابقات مع سالزبورج، و8 منهم خلال 6 مباريات في دوري أبطال أوروبا، مما جعله هدفًا للعديد من عمالقة القارة العجوز.

وشارك هالاند للمرة الأولى بقميص دورتموند خلال مباراة ودية أمام ماينتس هُزمت فيها كتيبة فافر بهدفين نظيفين، ويستعد للمباراة الرسمية الأولى له السبت المقبل أمام أوجسبورج في الدوري الألماني.

فافر في تصريحات للصحافة قال عن هالاند "أعتقد أنها صفقة جيدة للغاية بالنسبة لنا، هالاند لديه إمكانيات مميزة إلى جانب شيء خاص به وحده.".

وأضاف "لقد سجّل العديد من الأهداف العظيمة مع سالزبورج، لا أعرف لماذا قد لا يكون قادرًا على تكرار الأمر عينه معنا في الدوري الألماني، بمقدوره فعل ذلك.".

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كما تطرق المدرب السويسري للحديث حول نجم فريقه جادون سانشو، حيث قال "ما يمكنه أن يفعله هو أمر لا يصدق، إنه صاحب إمكانات عالمية.".

وأتم "أنا أدعمه وأدفعه إلى الأمام، ويشمل هذا الدعم التركيز على نقاط الضعف عليه حتى يتمكن من الاستمرار في إحراز تقدم بمسيرته في كرة القدم.".

يذكر أن سانشو علاقته بفافر ليست على ما يرام بسبب عدم انضباط اللاعب، مما جعله من المرشحين للمغادرة في يناير وسط اهتمام كبار أوروبا به، قبل أن تؤكد الإدارة الألمانية استمراره لنهاية الموسم على الأقل.