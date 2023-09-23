من هي صديقة نيمار؟ وهل لديه أبناء؟

البرازيلي نيمار من أكثر اللاعبين إثارة للجدل..

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بعد انتشار الرسالة التي تركتها برونا بيانكاردي صديقة نيمار على مواقع التواصل الاجتماعي والتي حملت ما يشبه اللوم للنجم البرازيلي على تسريبات ظهرت له مؤخرًا، بدأ الكل يتساءل عن هوية صديقة النجم البرازيلي.

"تخيل ابنتك تواعد فتى مثلك" .. صديقة نيمار تهاجمه بشكل غير مباشر!

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من هي برونا بيانكاردي صديقة نيمار؟

برونا بيانكاردي هي عارضة أزياء ومؤثرة برازيلية، تبلغ من العمر 29 عامًا إذ إنها ولدت في أبريل من عام 1994.

تملك بيانكاردي خط أزياء خاصًا بها في مدينة ساو باولو البرازيلية، وهي دائمة الارتباط بعروض الموضة والأزياء.

متى بدأت علاقة نيمار بصديقته برونا بيانكاردي؟

بدأت علاقة نيمار بصديقته الحالية في 2021، وأعلنا خطبتهما رسميًا في 2022، ومرا بفترة استراحة من العلاقة قبل أن يعودا أثناء الاحتفال بعيد ميلاد نيمار في فبراير 2023.

كم عدد أبناء نيمار؟

قبل أشهر قليلة، أعلن كل من نيمار وبرونا أنهما ينتظران مولودًا جديدًا يتمثل في فتاة تم اختيار اسمها "مافي" على نفس وزن الابن الأول لنيمار، والوحيد الذي يملكه حاليًا "دافي".

دافي لوكا، ولد في الرابع والعشرين من أغسطس 2011 أي إنه يبلغ حاليًا من العمر 12 عامًا، وقد أتى من نجمة وسائل التواصل الاجتماعي البرازيلي كارولينا دانتاس، قبل أن ينفصلا.

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ما هي ديانة نيمار؟

نيمار ينتمي للديانة المسيحية، وبالتحديد ينتمي للطائفة الكاثوليكية، ومن المعروف عن نيمار تشبثه بالأفكار الدينية وحرصه الدائم على الذهاب إلى الكنيسة رغم بعض الانتقادات حول بعض سلوكياته الحياتية.

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