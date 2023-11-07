بعد محاولة اختطاف ابنته "مافي" .. أول تعليق من نيمار عن عملية السطو على منزل صديقته

ليلة سيئة عاشها نيمار في البرازيل، كاد أن يفقد خلالها ابنته مافي..

وصف البرازيلي نيمار دا سيلفا؛ محترف الهلال السعودي، الليلة التي عاشها بالأمس، بالسيئة للغاية، بشأن ما تعرضت له صديقته برونا بيانكاردي وأحد أصدقائه على الجانب الآخر.

برونا كانت قد أعلنت قبل ساعات تعرض منزلها لعملية سطو مسلح، بهدف اختطاف ابنتها "مافي"، لكن لحسن الحظ لم تكن موجودة في المنزل وقتها، بينما كان والداها هما من في البيت أثناء الاقتحام إلا أن أي منهما لم يتعرض لأذى.

ومن جانبه، حرص نيمار على طمأنة الجماهير على وضع أسرة صديقته، وعلى الجانب الآخر، نعي أحد أصدقائه الذي توفي في الليلة نفسها..

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نيمار كتب عبر خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "يوم حزين، خبران سيئان للغاية، في البداية كان هناك هجوم تعرض له والدا برو، لكن نشكر الرب أن الجميع بخير!، ثانيًا موت صديق، تعازي لجميع أفراد العائلة، تقبل الرب لوانا بأذرع مفتوحة".

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يشار إلى أن نيمار موجود حاليًا في البرازيلي بعدما خضع مؤخرًا لعملية جراحية بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي والغضروف، أصر على إجرائها في بلاده، رافضًا مقترح الهلال بالخضوع لها في باريس.

ومن المقرر أن يغيب البرازيلي عن الملاعب لتسعة أشهر مقبلة، لينتهي موسمه بشكل رسمي مع الزعيم السعودي.