من هو وليد أزراو؟ أحدث المنضمين إلى الدوري السعودي

تعرف على كل شيء يخلص وليد أزارو، لاعب الأهلي المصري المنضم حديثًا إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من بوابة الاتفاق على سبيل الإعارة..

انضم وليد أزارو، لاعب الأهلي المصري، إلى صفوف الاتفاق السعودي لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة، ليطوي بذلك الدولي المغربي صفحته مع النادي القاهري ويبدأ صفحة جديدة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويُعد أزارو واحدًا من أكثر اللاعبين إثارة للجدل في السنوات الأخيرة بكرة القدم المصرية، فدائمًا ما كان محط الأنظار وموضع اختلاف للآراء، فبين من اقتنع بقدراته إلى حد لا يوصف، وبين من نعته بأنه ليس بلاعب كرة قدم من الأساس.

اختلفت الأفكار حول أزارو، ولكن الحقيقة المطلقة أن تجربته الجديدة في الاتفاق ستكون محل متابعة كبيرة من مختلف الجماهير العربية للوقوف على مستواه، وهو نفسه سيحاول رد الصاع لمن انتقدوه في الأهلي، مما يُنذر بمرحلة مميزة المشاهد هو أكثر المستمتعين فيها.

لكن من هو وليد أزارو؟ ما هي الأندية التي سبق وأن لعب بها؟ ولماذا تعاقد الاتفاق معه؟ كلها أمور سنتعرف عليها سويًا في هذا التقرير.

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من هو وليد أزارو لاعب الأهلي السابق والاتفاق الحالي؟

وليد أزارو هو لاعب كرة قدم مغربي ولد عام 1995 في مدينة آيت ملول التابعة لمدينة أكادير، يلعب في مركز المهاجم الصريح وسبق له وأن مثل المنتخب المغربي الأول في 6 مباريات دولية.

بدأ أزارو رحلته في عالم كرة القدم وهو في سن الثالثة عشر عندما لعب لأحد فرق درجات الهواة "أدرار سوس" بعدما تدرج في فئاته العمرية المختلفة، ثم حاول الانضمام إلى حسنية أكادير لكن الإدارة الفنية لم تقتنع بقدراته حينها.

في عام 2015 حظيّ أزارو بفرصة الالتحاق بنادي الدفاع الحسني الجديدي الذي كانت النقلة الفيصلية في مشواره مع كرة القدم، فنما هناك وترعرع حتى صار من هدافي بطولة الدوري المغربي.

18 هدفًا هي محصلة الأهداف التي أحرزها أزارو بقميص الدفاع الحسني الجديدي، ليتقدم المارد الأحمر بعرض من أجل ضمه عام 2017 ويوافق ويصير جزءًا من كتيبة حسام البدري حينها.

الأندية التي لعب لها وليد أزارو:

الفريق الفترة المباريات عدد الأهداف التي سجلها أدرار سوس "هواة" 2008-2015 - - الدفاع الحسني الجديدي 2015-2017 48 18 الأهلي 2017-2020 89 41

كيف كانت رحلة وليد أزارو مع الأهلي المصري؟

لم تكن بداية رحلة أزارو مع الأهلي مثالية، حيث حظى بالكثير والكثير من الانتقادات من قبل الجماهير والمحللين، لكن لم تهتز ثقة حسام البدري فيه يومًا، بل على العكس، منحه مدرب منتخب مصر الحالي الفرصة ولم يتوانى عن الإشادة به في كل فرصة ممكنة.

وبمرور الوقت، صار أزارو نقطة القوة الأبرز في الأهلي مع حسام البدري حيث كان عاملًا أساسيًا وهامًا في وصل فريقه إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2017 قبل الهزيمة على يد الوداد.

وحتى برحيل البدري، ظلّ أزارو هو المهاجم الأول للقلعة الحمراء، كما حقق لقب هداف الدوري المصري في موسم اللا هزيمة والموسم المنقضي، وقاد الأهلي مجددًا للعب نهائي دوري الأبطال ولكن خسره هذه المرة من الترجي التونسي.

وليد أزارو وإثارة الجدل في الأوساط الكروية المصرية

على الرغم من أن السجل التهديفي لأزارو في الأهلي يتحدث عنه، فهو هداف الفريق في آخر عامين بدون منافس، إلا أن اللاعب لم يسلم يومًا من الانتقادات وكان دائمًا محط إثارة الجدل بين مختلف الجماهير المصرية.

اشتُهر أزارو بكثرة تضيع الفرص السهلة واحتياجته لعدد من الكرات قبل أن يتمكن من تسجيل الأهداف، مما جعل البعض يرى أنه كان من أسباب خسارة الأهلي لبطولة إفريقيا بإهداره لعدد من الفرص متناهية السهولة وتحديدًا أمام الوداد في 2017.

من اللقطات التي لا تنسى لأزارو كانت في نهائي العام التالي أمام الترجي في ملعب برج العرب، عندما قام بقطع قميصه والتحايل على حكم المباراة بأن مدافع النادي التونسي قد قطعه له بعد تدخل أدى لاحتساب ركلة جزاء، مما جعل الاتحاد الإفريقي يوقفه عن المشاركة في إياب النهائي أنذاك.

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ومؤخرًا، عاد أزارو ليثير الجدل بعدد من الفرص الضائعة تبعها شجار كبير نشب بينه وبين مدرب الأهلي الحالي رينيه فايلر، الذي بدا واضحًا عدم اقتناعه بقدرات اللاعب مما تجلى في جعله دائمًا على دكة البدلاء أو منحه عدد قليل من الدقائق للمشاركة بشكل عام.

هذا الأمر جعل أزارو يقوم بكسر إصبعه من شدة الاعتراض على تبديله، وهو ما وضع نهايته في الأهلي، فقامت الإدارة على الفور بتلبية طلب المدرب السويسري بإنهاء خدمة أزارو في ملعب التتش، ومن ثم التعاقد مع مهاجم سنغالي جديد والإطاحة بالمغربي من الأهلي إلى الاتفاق.

لماذا تعاقد الاتفاق مع وليد أزارو؟

من المعروف للجميع أن الاتفاق يُعاني هذا الموسم على مختلف الأصعدة، ورغم وجود المهاجم سليماني دوكارا إلا أنه فشل في التسجيل سوى في مناسبتين، مع تراجع ترتيب الفريق في جدول الدوري، بات التدعيم بمهاجم آخر ضرورة ملحة.

اعتمد الاتفاق على التونسي فخر الدين بن يوسف، لكن الأخير فشل في كسب ثقة مدربه منذ الصيف الماضي مع عدم قدرته على جلب عرض للرحيل، اضطر للاستمرار كلاعب في فريق مدينة الدمام، وبمجرد رحيله في يناير إلى الإسماعيلي، فُتح المجال أمام الاتفاق لتعويضه من خلال مهاجم مغاربي آخر وهو أزارو.

الاتفاق يحتل حاليًا المركز العاشر برصيد 17 نقطة وقد تحسن ترتيبه في الآونة الأخيرة وخرج من مراكز الهبوط أخيرًا، مما يفتح الباب أمام أزارو للامتاع والرد على الانتقادات بقوة إذا ما أراد حقًا.