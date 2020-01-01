تركي آل الشيخ يرد على بيان الأهلي

آل الشيخ كان قد أصدر بيانًا أمس يؤكد خلاله أنه قدم استقالته منذ فترة ولم يرد مجلس إدارة الفريق بالموافقة

رد معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية والرئيس الشرفي الحالي للنادي الأهلي على بيان إدارة الشياطين الحمر، الذي أصدره النادي عبر حسابه وموقعه الرسمي.

“آل الشيخ” كتب في بيانه: ” الأخ الغالي محمود الخطيب ومجلس إدارته المحترم.. آلمني ما مرت به علاقتي بالنادي الأهلي إدارة وجمهور حبيب منذ ما يقرب من عام ونصف، واليوم بعد بيانكم الغالي تسعدني علاقة الود والحب الصادقة التي تربطني بكم، مجتمعين علي عشق كيان الأهلي العظيم و الذي أحب خدمته بما يتوافق مع ثوابت النادي و رؤية مجلس إدارته حيث أن الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي شرف كبير و لكن مسؤولية أكبر و لا مجال للوقيعة مرة آخري”.

وأضاف: “وإلى جماهير الأهلي الوفية يسعدني الانضمام لصفوفكم وخدمة نادينا بما يناسب تقاليد الأهلي وبما يراعي الترابط والأخوة بين بلدين شقيقين بحجم مصر والسعودية ادعو لي فأنا محتاج لدعائكم.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب أصدر بيانًا أكد فيه أن الاستقالة التي تقدم بها آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للنادي عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، قبل ما يزيد على عام ونصف، لم يتطرق إليها مجلس الإدارة في اجتماعاته السابقة، وأن النادي الأهلي بتقاليده الراسخة لم يعتَد قبول استقالة أو إقالة أي من رؤساء شرف النادي على مدى التاريخ.

يُذكر أن آل الشيخ كان قد أصدر بيانًا أمس يؤكد خلاله أنه قدم استقالته منذ فترة ولم يرد مجلس إدارة الفريق بالموافقة على الاستقالة أو برفضها.

الأهلي ردًا على تركي آل الشيخ: لا نقبل استقالات من رؤساء الشرف

يُذكر أن العام الماضي قد شهد خلافًا كبيرًا بين تركي آل الشيخ وإدارة الأهلي متمثلة في محمود الخطيب رئيس الناس، إلا أن الأمور يبدو إنها قد عادت إلى طبيعتها.