من هو نادي القرن؟ وما هي معايير اختياره؟

جائزة نادي القرن ذات قيمة كبيرة وأهمية لا يمكن إنكارها، في هذا التقرير نتعرف سويًا على ما هي طبيعة هذه الجائزة وما هي المعايير المستند إليها..

على الرغم من أن كرة القدم وصلت إلى ذروة شهرتها ومكاسبها المادية في القرن الواحد والعشرين، لكن شكّل القرن العشرين قيمة وأهمية مختلفة، فهو القرن الذي ترعرعت فيه الأندية وكتبت تاريخها أو وضعت على الأقل حجر الأساس لشكل مستقبلها وحاضرها.

حققت العديد من الأندية إنجازات كبيرة خلال هذا القرن في مختلف القارات، كما شهد انتشار اللعبة وبداية ارتباط الجماهير بها بصورة مجنونة، كما شهد ظهور العديد والعديد من الأساطير التي لا تتكرر كمارادونا وبيليه.

ومع بلوغ عام 2000، قرر الاتحاد الدولي أن يتم اختيار من هو نادي القرن المنتهي استنادًا على الإنجازات التي حُققت والتأثير في عالم كرة القدم، وفي هذا التقرير سنعرف سويًا كل ما يخص جائزة نادي القرن..

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ما هي معايير جائزة نادي القرن؟

جائزة نادي القرن هي جائزة قرر الفيفا من خلالها من هو النادي الأعظم في القرن الماضي استنادًا إلى تصويت المشتركين في مجلة فيفا عام 2000، بعد أن كانت الطريقة هي الاعتماد على التصنيف الشهري لكل قارة.

الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء قرر أن يُغير طريقة الاعتماد على التصنيف الشهري لبروز عدم جدواها وعدد من الأزمات تواجدت بسببها، وقرر أن تقوم كل قارة بتقرير من هو نادي القرن فيها ومن ثم يتم الاختيار بينهم نادي القرن العالمي.

معيار الجائزة هنا كان التصويت، وأتى ريال مدريد في مقدمة هذا التصويت بنسبة 42%، ليتحصل بذلك على جائزة نادي القرن على مستوى العالم كله.

أما في قارة إفريقيا، فوضع الاتحاد الأفريقي معايير دقيقة، وهي قياس مشاركات كل نادٍ في البطولات القارية وبناء على هذه المشاركات والإنجازات يُجمع كل نادٍ عدد من النقاط، صاحب النقاط الأكبر هو من يصير نادي القرن الأفريقي.

الأمر في آسيا كان مشابهًا، حيث تم الاعتماد على تاريخ المشاركات القارية أيضًا في المقام الأول.

من هو نادي القرن في أوروبا؟

اختير ريال مدريد كنادي القرن في أوروبا بعد الإنجازات الكبيرة التي حققها وتمثلت في التتويج بدوري أبطال أوروبا في 8 مناسبات مختلفة خلال القرن العشرين.

وبعد تتويجه بنادي القرن الأوروبي استلم ريال مدريد لقب نادي القرن العالمي في عام 2000 باحتفالية بروما بعدما كسب تصويت على حساب مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ، واستلم فلورنتينو بيريز مع أسطورة النادي ألفريدو دي ستيفانو الجائزة حينها.

من هو نادي القرن في أفريقيا؟

ضجة كبيرة أُثيرت بسبب اختيار الأهلي المصري كنادي القرن عن قارة أفريقيا على الرغم من أن الزمالك كان الأكثر تتويجًا بالبطولات الأفريقية حينها مع اعتراض الجمهور الأبيض على معيار منح النقاط لكل نادٍ.

ما زاد من اعتراض جمهور الزمالك هو وجود مصطفى مراد فهمي أحد رموز الأهلي داخل الاتحاد الأفريقي، مما طرح نظريات مؤامرة كثيرة حول أحقية الشياطين الحمر باللقب.

من هو نادي القرن في آسيا؟

تُوِّج الهلال السعودي بلقب نادي القرن عن قارة آسيا بسبب تتويجه بستة ألقاب آسيوية في القرن العشرين وهو رقم أكثر من أي نادٍ آخر داخل القارة الصفراء.