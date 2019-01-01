من هو رونالدو الحقيقي، الظاهرة نازاريو أم كريستيانو صاروخ ماديرا؟

اشتهرت كرة القدم العالمية باثنين من اللاعبين باسم رونالدو وهما الظاهرة البرازيلية نازاريو والبرتغالي كريستيانو فمن يستحق لقب رونالدو الحقيقي؟

أبانوب صفوت

اشتهرت كرة القدم على مدار تاريخ اللعبة بالعديد من الأسماء اللامعة التي لا يمكن نسيانها أبداً مع مرور الزمن، وتخلدت ذكراها من جيل إلى جيل بفضل موهبتها الخارقة وشعبيتها الجارفة أمثال الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا، الفرنسي زين الدين زيدان، الهولندي يوهان كرويف والبرغوث ليونيل ميسي وغيرهم من اللاعبين.

عندما يتم ذكر اسم رونالدو، يذهب تلقائياً إلى ذهن كل متابع لكرة القدم كلا من الثنائي نازاريو الظاهرة البرازيلية نجم برشلونة والإنتر السابق وكذلك البرتغالي كريستيانو صاروخ ماديرا، أسطورة ريال مدريد ومانشستر يونايتد سابقاً ولاعب يوفنتوس الإيطالي حالياً، ولكن من الذي يستحق أن يلقب برونالدو الحقيقي؟.

يقودكم جول في هذا التقرير للإجابة على هذا التساؤل الذي يشغل بال الكثيرين الذين تنازعوا عمن يستحق أن يكون أفضل رونالدو في تاريخ اللعبة حتى الآن، خاصةً وأن الثنائي لا خلاف أبداً على موهبته.

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من هو رونالدو الحقيقي؟

عندما يشير الناس إلى رونالدو الحقيقي فهم في الغالب يقصدون النجم البرازيلي رونالدو لويس نازاريو دي ليما الذي وُلد في عام 1975، وكان قد تم استخدام هذا المصطلح في منتصف الألفينات من أجل التفرقة بينه وبين البرتغالي الناشئ حينها وهو كريستيانو الذي كان قد بدأ للتو في شق طريق النجومية.

عندما وُصف رونالدو نازاريو بأنه رونالدو الحقيقي كان لرفض الكثيرين مقارنته بنظيره البرتغالي الأصغر في العمر، حيث لم يتوقع أكبر المتفائلين أن يحظى بهذه المسيرة أبداً لأن موهبة الظاهرة لم تتكرر بالنسبة لمهاجم مثله حتى الآن.

كان نازاريو دي ليما قد أسس نفسه كأحد أفضل المهاجمين في العالم في ذلك التوقيت بعد أن سجل المئات من الأهداف في مسيرته، فاز بالكرة الذهبية مرتين وبجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم ثلاث مرات، وكان قد بدأ مسيرته مع فريق كروزيرو قبل أن يصنع اسمه مع أيندهوفن الهولندي ومنه إلى برشلونة، الإنتر وريال مدريد.

مع تراجع البرازيلي نازاريو في مسيرته بسبب الإصابات وبزوغ نجم البرتغالي كريستيانو بقوة، عاد الجدل مجدداً حول من يجب اعتباره رونالدو الحقيقي، في الواقع عندما يتم مقارنة الثنائي ببعضهم البعض، سنكتشف أن مهاجم يوفنتوس الحالي وبالإحصائيات تجاوز الظاهرة لحد بعيد، لذا بالنسبة للجيل الحالي من المشجعين فهو رونالدو الحقيقي.

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تطور كريستيانو بقوة وتحول إلى ماكينة تهديفية وحطم الكثير من الأرقام القياسية، بعد أن كرر نجاحاته مع كل الأندية التي لعب لها تقريباً بداية بمانشستر يونايتد الإنجليزي ومن ثم ريال مدريد الإسباني، قبل أن ينتقل في الصيف الماضي إلى يوفنتوس الإيطالي.

لا توجد مقارنة أبداً بين الثنائي في عدد الأهداف التي سجلها كلا منهما، بسبب التفوق الواضح للدون والذي أحرز ضعف الأهداف التي أحرزها الظاهرة تقريباً وما ساعده في ذلك بكل تأكيد هو استمراريته في الملاعب وحفاظه على لياقته البدنية.

ما هي أوجه التشابه بين رونالدو البرازيلي والبرتغالي؟

بصرف النظر عن أسمائهم هناك العديد من التشابهات بين رونالدو نازاريو وكريستيانو رونالدو وخاصةً على الصعيد الدعائي، حيث سبق وأن اشتهر المهاجم البرازيلي بالأحذية الخاصة التي تحمل اسم R9 قبل أن يحظى البرتغالي بعلامة تجارية مشابهة أُطلق عليها CR7.

لعب الثنائي دور البطولة كواجهة إعلامية لشركة نايكي الشهيرة بتصميم الأحذية الرياضية، وظهروا في الإعلانات والصور الترويجية على مدار العديد من السنوات، وفي جهة آخرى بدأ البرازيلي رونالدو مسيرته الكروية كجناح قبل أن يتحول إلى مهاجم صريح على غرار ما حدث للدون البرتغالي.

لاعبون آخرون اشتهروا باسم رونالدو

اشتهر اسم رونالدو في البرازيل والبرتغال حتى من قبل بداية الجدل بين نازاريو وكريستيانو، لذا لا علاقة لهذا الثنائي بانتشار هذا الاسم في ما بعد، وعُرف الظاهرة في بداية التسعينات باسم رونالدينيو من أجل التفرقة بينه وبين برازيلي آخر يُدعى رونالدو رودريجيس دي خيسوس، قبل أن يُطلق عليه اسم "رونالداو" لاحقاً.

يعتبر "رونالدو دي أسيس موريرا" هو رونالدو آخر اشتهر في كرة القدم ولكن ساحر باريس سان جيرمان وبرشلونة السابق عُرف في ما بعد باسم "رونالدينيو"