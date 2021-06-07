كل ما تريد معرفته عن بيسنيك هاسي مدرب الأهلي السعودي الجديد القادم من نادي الرائد، من هو وكم يبلغ راتبه مع فريقه الجديد؟ وأكثر من ذلك

بعد موسم مخيب للآمال استبدل فيه الأهلي السعودي أكثر من مدرب، تعاقد مع نهاية الموسم مع مدرب نادي الرائد بيسنيك هاسي.

فسخ البلجيكي عقده مع ناديه الماضي من أجل التعاقد مع الراقي، ويأمل كما تأمل الجماهير أن يعيد قلعة الكؤوس إلى مكانه الطبيعي.

كانت بداية الموسم الماضي جيدة للأهلي السعودي،وكان منافس على اللقب مع الهلال حتى النصف الثاني، لكنه تراجع حتى أنهى في مركز بعيد، كما خرج من دوري أبطال آسيا وكأس الملك مبكرًا.

لكن، من هو بيسنيك هاسي مدرب الأهلي السعودي الجديد؟ جول يقدم لك الإجابة.

5 تحديات أمام هاسي في مهمته الجديدة مع الأهلي

من هو بيسنيك هاسي؟

ولد بيسنيك هاسي في 29 ديسمبر 1971 في جمهورية يوغوسلافيا، وهو يبلغ من العمر 50 عامًا.

مارس هاسي كرة القدم ولعب في بعض الأندية الأوروبية صاحبة الاسم الجيد، وأبرزها أندرلخت وجينك البلجيكيين، كما كانت له تجربة في الدوري الألماني مع نادي ميونخ 1860.

بدأ مشواره التدريبي عام 2008 في نادي أندرخلت كمساعد مدرب، وفي 2014 أصبح المدرب الأول للفريق واستمر عامين.

انتقل بعد ذلك لليجيا وارسو ثم أولمبياكوس اليوناني، وذلك قبل أن يرحل للدوري السعودي وتحديدًا لنادي الرائد في 2018.

ما هي الألقاب التي حققها بيسنيك هاسي؟

لا يمتلك بيسنيك هاسي مسيرة تدريبية كبيرة، ولم يحصل إلا على بطولتين في موسمه الأول كمدرب في أندرلخت.

فاز هاسي في 2014 بالدوري البلجيكي، وخاض كأس السوبر البلجيكي في نفس العام وفاز به.

ما الذي حققه بيسنيك هاسي مع الرائد؟

قضى بيسنيك هاسي 3 مواسم مع نادي الرائد، ونجح في تحقيق نتائج جيدة مع الفريق.

خاض مع الفريق 93 مباراة في جميع البطولات، فاز في 36 وتعادل في 21 وخسر 36، وسجل رائد التحدي معه 132 هدفًا واستقبل 147.

نجح هاسي في جعل الرائد أحد أندية الوسط وحافظ عليه من الهبوط، ففي موسمه الأول حقق المركز الثامن وتقدم للسادس في الثاني، وأنهى الموسم الأخير في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي.

كم يبلغ راتب بيسنيك هاسي مع الأهلي؟

لم يعلن الأهلي السعودي بشكلٍ رسمي عن راتب بيسنيك هاسي، لكن صحيفة الرياضية السعودية كشفت عن راتبه.

وبحسب الصحيفة، سيتقاضي هاسي مع الراقي مليوني يورو فقط في الموسم، أي ما يعادل 9 ملايين ريال سعودي.