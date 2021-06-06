5 تحديات أمام هاسي في مهمته الجديدة مع الأهلي

الفريق الجداوي تعاقد مع أحد أفضل مدربي الدوري السعودي، لكن الكثير من التحديات بانتظار المدرب الألباني

بدأ الأهلي السعودي ثورة التصحيح الهادفة للعودة إلى المنافسة في الموسم الجديد من الدوري السعودي بالتعاقد مع المدرب الألباني بيسنيك هاسي، ليخلف الروماني لورينت ريجيكامب الذي غادر بنهاية عقده مع انتهاء موسم 2020-2021.

الإدارة الأهلاوية وقعت عقدًا يمتد لموسمين مع هاسي، وهو ما يعني أن النادي يريد البدء في مشروع جيد يمتد لموسمين قادمين، لكن هل يستطيع المدرب الجديد الصمود في وجه التحديات الكثيرة التي ستواجهه في مهمته الجديدة؟

الإيجابي في تعاقد الأهلي مع هاسي أنه تعاقد مع مدرب يفهم جيدًا كرة القدم السعودية وأجواء الدوري السعودي، ويعرف إلى حد كبير لاعبي الأهلي وجميع لاعبي البطولة مما سيُساعد في انسجامه السريع مع الفريق.

هاسي يُواجه 5 تحديات كبرى في الأهلي، إن نجح في التعامل معها سينقل النادي نقلة نوعية للأمام، لكن الفشل أمامها قد تعني رحيله مبكرًا، لنتعرف على تلك التحديات الخمسة ..

1- المشاكل الإدارية في الأهلي

يُعاني الأهلي منذ سنوات من مشاكل وأزمات إدارية عديدة دفع الفريق ثمنها غاليًا، إذ ساهم عدم الاستقرار الإداري في وجود مشاكل عديدة تتعلق باللاعبين والمدربين.

الأهلي ومنذ عام 2019 تولى رئاسته 4 رؤساء آخرهم ماجد النفيعي، الذي خلف عبد الإله مؤمنة مؤخرًا، والذي استقال تحت ضغط الجمعية العمومية والإعلام الأهلاوي وجماهير النادي.

فصل الفريق الأول لكرة القدم عن كل تلك المشاكل الإدارية وقيادته بنجاح سيكون التحدي الأول لهاسي مع الأهلي والنجاح به هو أساس النجاح فيما بعد.

2- الحاجة للبدء من الصفر

الأهلي قدم موسمًا سلبيًا للغاية على جميع الأصعدة الفنية والبدنية في 2020-2021، سواء محليًا أو قاريًا، إذ لم يُظهر الصلابة الدفاعية المطلوبة أو الفعالية الهجومية القادرة على حصد النتائج.

هاسي بحاجة للبدء من الصفر وإحداث ثورة فنية كاملة في الفريق، بحاجة أولًا للاستقرار على القائمة المحلية واختيار الأجانب والمحليين والصفقات الجديدة، ومن ثم تحديد طريقة اللعب الأساسية واختيار التشكيل الأساسي وتحديد الأولويات في دكة البدلاء.

هذا الأمر سيتطلب وقتًا وعددًا من المباريات والتجارب ليصل الفريق إلى المستوى المطلوب، وهذا الأمر يتطلب صبر الإدارة والجماهير ودعمهم الكامل للمدرب واللاعبين .. فهل يكون موجودًا؟

3- الأزمة المالية وغياب الدعم المالي

أكبر مشكلات الأهلي خلال السنوات الأخيرة هي غياب الدعم المالي وما نتج عن ذلك من أزمة مالية كبيرة وديون ومستحقات متأخرة للعديد من الأطراف من داخل وخارج النادي.

علمنا مؤخرًا أن الأهلي بحاجة إلى 120 مليون ريال سعودي لإجراء ثورة التصحيح المطلوبة، 50 منهم لفسخ عقود اللاعبين الأجانب غير المرغوب بهم والبقية للصفقات الجديدة.

هذه المبالغ الكبيرة غير متوفرة أبدًا لدى الإدارة، والداعم الأساسي "الأمير منصور بن مشعل" ابتعد عن الفريق بعد مشاكل الموسم الماضي مع الإدارة، وعودته قد تكون الحل الوحيد لكنها ليست مرجحة حاليًا.

هاسي سيكون عليه مواجهة تلك الأزمة المالية وإيجاد الحلول المناسبة لو غاب الدعم ولم تحضر الصفقات وبقي الوضع على حاله فيما يخص الأجانب.

4- مشاكل غرفة الملابس واللاعبين

شهد الموسم الماضي العديد من مشاكل غرفة الملابس وأزمات اللاعبين في الأهلي، مصدر البعض منها سطوة بعض اللاعبين والبعض الآخر مشاكل الفريق العامة والمستحقات المالية المتأخرة.

هاسي سيكون مطالبًا بوضع حد لكل تلك الأزمات والمشاكل وفرض الانضباط والالتزام على جميع اللاعبين، كبيرهم قبل صغيرهم، ليضمن غرفة ملابس قوية ومستقرة مما سيُساعده في تقديم عروض قوية على أرض الملعب.

من المهم كذلك أن يُسيطر المدرب على لاعبيه خاصة الكبار أمثال عمر السومة ومحمد العويس ويمنعهم من إدلاء أي تصريحات جدلية من شأنها إثارة الجدل وهدم الاستقرار والتأثير سلبيًا على الفريق.

5- استعادة الثقة وكذلك ثقة الجماهير

بدا واضحًا خلال الجولات الأخيرة من الموسم الأخير أن لاعبي الأهلي فقدوا الثقة في أنفسهم وأن الجماهير فقدت الثقة بهم.

هذا الأمر يحتاج إلى تغيير سريع وربما هو الأمر الأول الذي سيعمل عليه هاسي عند بدء مهمته عمليًا مع الأهلي، إذ أن تغيير الحالة الذهنية والنفسية للاعبين هي بداية تحسنهم على الصعيدين الفني والبدني ... الثقة لو عادت ستفعل الكثير، ولعل موسم الاتحاد الأخير خير دليل.