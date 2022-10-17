من أكثر اللاعبين حصولًا على الكرة الذهبية؟ وما هو ترتيب ميسي وكريستيانو رونالدو؟

أحمد الغنامأحمد الغنام|
Lionel Messi - Ballon d'Or - Cristiano Ronaldo
الكرة الذهبيةليونيل ميسيكريستيانو رونالدوقراءات طويلة

في ظل الصراع المستمر بين ميسي ورونالدو على الكرة الذهبية، تعرف على ترتيب الفائزين بالجائزة على مدار التاريخ.

حقق النجم الفرنسي كريم بنزيما الكرة الذهبية عن الموسم الماضي بعد أن قدم مستويات أكثر من رائعة قادت ناديه إلى منصات التتويج.

جاء هذا في حفل مجلة "فرانس فوتبول"، الذي أقيم في العاصمة الفرنسية باريس، ليشهد تتويج النجم الفرنسي بالجائزة لأول مرة في مسيرته الكروية.

ويعد بنزيما هو الفرنسي الأول الذي يحصل على الجائزة منذ زين الدين زيدان الذي نالها في 1998 بعد قيادة منتخب بلاده لمجد تحقيق كأس العالم للمرة الأولى في التاريخ.

وكان هناك عدة نجوم من فرنسي على وشك تحقيق الجائزة في سنوات مختلفة مثلة تييري هنري في 2003 وفرانك ريبيري في 2013 وأنطوان جريزمان في 2016 و2018.

ونستعرض معكم في "جول" الأرقام الخاصة بجائزة الكرة الذهبية، ومن هو أكثر من حصل عليها عبر التاريخ.

من هو أكثر اللاعبين حصولًا على الكرة الذهبية؟

يعد ميسي هو اللاعب الأكثر تتويجًا بالكرة الذهبية في التاريخ، بعد أن وصل رصيده في التتويج بالجائزة إلى سبع مرات.

ويتفوق ميسي على غريمه كريستيانو رونالدو، الذي توج بالجائزة خمس مرات.

ما هي تفاصيل فوز ميسي بالكرة الذهبية؟

ميسي بدأ رحلة فوزه بالكرة الذهبية في عام 2009، وكانت تلك المرة الأولى بين أربع مرات متتالية ينجح في نجم برشلونة آنذاك في تخطي رونالدو.

كم عدد أهداف ميسي في مسيرته حتى الآن؟

ميسي انتظر ثلاث سنوات منذ 2012 ليعود للحصول على الكرة الذهبية، ثم توج بها مرة أخرى في 2019، وأخيرًا في 2021.



مرات تتويج ميسي بالكرة الذهبية

العام

اللاعب

النادي

2021

ليونيل ميسي

برشلونة - باريس سان جيرمان

2019

ميسي

برشلونة

2015

ميسي

برشلونة

2012

ميسي

برشلونة

2011

ميسي

برشلونة

2010

ميسي

برشلونة

2009

ميسي 

برشلونة

 

ما هي تفاصيل فوز رونالدو بالكرة الذهبية؟

ظهر رونالدو للمرة الأولى في المنافسة على الكرة الذهبية عام 2007، حين احتل المركز الثاني خلف أيقونة ميلان الإيطالي، ريكاردو كاكا.

وبعد عام واحد، تحول حلم رونالدو إلى حقيقة حين توج بالكرة الذهبية للمرة الأولى.

وبعد خمس سنوات، عاد رونالدو إلى التتويج بالكرة الذهبية للمرة الثانية في مسيرته وذلك في 2013، وكرر الأمر في 2014.

وبعد عام من عدم الفوز بالجائزة، عاد رونالدو في عامي 2016 و2017 للتتويج بالكرة الذهبية، رافعًا رصيده إلى خمس مرات.



مرات تتويج رونالدو بالكرة الذهبية

العام

اللاعب

النادي

2017

كريستيانو رونالدو

ريال مدريد

2016

رونالدو

ريال مدريد

2014

رونالدو

ريال مدريد

2013

رونالدو

ريال مدريد

2008

رونالدو

مانشستر يونايتد

 

ما هو سجل الفائزين بالكرة الذهبية؟

منذ أن انطلقت الجائزة في عام 1956، فاز العديد من اللاعبين بجائزة الكرة الذهبية، لكن لا أحد فاز بها أكثر من ليونيل ميسي.

فيما فاز 3 لاعبين فقط بجائزة فرانس فوتبول 3 مرات، وهم: يوهان كرويف، وميشيل بلاتيني و ماركو فان باستن.

اللاعب

المركز الأول

المركز الثاني

المركز الثالث

ليونيل ميسي7 (2009, 2010, 2011, 2012, 2015، 2019، 2021)5 (2008, 2013, 2014, 2016, 2017)1 (2007)
كريستيانو رونالدو5 (2008, 2013, 2014, 2016, 2017)6 (2007, 2009, 2011, 2012, 2015، 2018)1 (2019)
ميشيل بلاتيني3 (1983, 1984, 1985)-2 (1977, 1980)
يوهان كرويف3 (1971, 1973, 1974)-1 (1975)
ماركو فان باستن3 (1988, 1989, 1992)--
فرانز بكنباور2 (1972, 1976)2 (1974, 1975)1 (1966)
رونالدو2 (1997, 2002)1 (1996)1 (1998)
ألفريدو دي ستيفانو2 (1957, 1959)1 (1956)-
كيفن كيجان2 (1978, 1979)1 (1977)-
كارل-هاينز رومينيجيه2 (1980, 1981)1 (1979)-
لويس سواريز1 (1960)2 (1961, 1964)1 (1965)
إيزيبيو1 (1965)2 (1962, 1966)-
بوبي تشارلتون1 (1966)2 (1967, 1968)-
ريموند كوبا1 (1958)1 (1959)2 (1956, 1957)
جيرد مولر1 (1970)1 (1972)2 (1969, 1973)
زين الدين زيدان1 (1998)1 (2000)1 (1997)
جياني ريفيرا1 (1969)1 (1963)-
رود خوليت1 (1987)1 (1988)-
لوثر ماتايوس1 (1990)1 (1991)-
روبرتو باجيو1 (1993)1 (1994)-
هريستو ستويتشكوف1 (1994)1 (1992)-
آندري شيفتشينكو1 (2004)-2 (1999, 2000)
جورج بيست1 (1968)-1 (1971)
ألان سيمونسن1 (1977)-1 (1983)
رونالدينيو1 (2005)-1 (2004)
ستانلي ماثيوس1 (1956)--
عمر سيفوري1 (1961)--
جوزيف ماسوبوست1 (1962)--
ليف ياشين1 (1963)--
دينيس لو1 (1964)--
فلوريان ألبيرت1 (1967)--
أوليج بلوخين1 (1975)--
باولو روسي1 (1982)--
إيجور بيلانوف1 (1986)--
جيان-بيير بابين1 (1991)--
جورج وياه1 (1995)--
ماتياس سامير1 (1996)--
ريفالدو1 (1999)--
لويس فيجو1 (2000)--
مايكل أوين1 (2001)--
بافيل نيدفيد1 (2003)--
فابيو كانافارو1 (2006)--
كاكا1 (2007)--
لوكا مودريتش1 (2018)--

كريم بنزيما

1 (2022)

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