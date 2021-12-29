من هو الهداف التاريخي عبر الزمان لمنتخب السودان؟

إن عانى المنتخب السوداني في السنوات الماضية من تراجع في المستويات والنتائج، فهذا لا ينفي حقيقة أن صقور الجديان هم أحد أهم أقطاب قارة إفريقيا عبر الزمان.

شاركت السودان في تأسيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم رفقة مصر وإثيوبيا واستضافت النسخة الأولى من كأس الأمم على أراضيها، والتي كانت من نصيب الفراعنة.

كما سبق للمنتخب السوداني التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية مرة واحدة عام 1970، وحلّ وصيفًا في مرتين عام 1959 و1957.

بعد غياب عن آخر خمس نسخ من كأس الأمم، تعود السودان مرة أخرى للمشاركة بجيل شاب مميز، والهدف هو تخطي الدور الأول على الأقل وإظهار قدرات بلاد وادي النيل في نسخة 2022 المقرر لها بالأراضي الكاميرونية.

السودان سقطت في مجموعة واحدة رفقة الجارة الشقيقة مصر، ونيجيريا وغينيا بيساو.

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أجيال طويلة لمنتخب السودان شهدت أساطير كثر، لكن من هو أكثر من سجل أهدافًا بقميص صقور الجديان عبر الزمان؟

في هذا التقرير من جول نستعرض معكم تاريخ هدافي السودان..

من هو الهداف التاريخي لمنتخب السودان؟

نصر الدين عباس وشهرته "جاكسا" هو الهداف التاريخي لمنتخب السودان، بعدما سجل 27 هدفًا في 54 مباراة دولية مع منتخب بلاده.

كان جاكسا أحد أهم دعائم تحقيق منتخب السودان للقب كأس الأمم الإفريقية الوحيد في تاريخه، حيث قاد صقور الجديان رفقة جمال حيدر علي للقب عام 1970.

بدأ جاكسا مسيرته الدولية مع منتخب السودان منذ مطلع الستينيات، كما خاض بطولة الألعاب الأولمبية الصيفية 1972 في ميونخ.