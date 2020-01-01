من هولندا.. تشيلسي يتفق شفهيًا مع أياكس على ضم زياش

تشيلسي يقترب من التوقيع مع المغرب حكيم زياش من صفوف أياكس الهولندي.

أقترب نادي تشيلسي من التوقيع مع اللاعب المغربي حكيم زياش نجم فريق أياكس أمستردام بعدما توصل لاتفاق شفوي مع الفريق الهولندي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "دي تيليجراف" وأكد من مصدر هولندي وإنجليزي موثوق، حيث من المتوقع الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي قريبًا.

واتفق تشيلسي مع أياكس على دفع مبلغ 45 مليون يورو كقيمة انتقال النجم المغربي للدوري الإنجليزي بداية من الموسم المقبل.

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وكان تشيلسي قد دخل مفاوضات مع أياكس على ضم اللاعب منذ ديسمبر الماضي من أجل الحصول على خدمات زياش إلا أنها تطورت بشكل ملحوظ هذا الأسبوع.

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وحسن نادي أياكس عقد زياش مؤخرًا بعدما كان عقده القديم به شرط جزائي يسمح له بمغادر الفريق مقابل 30 مليون جنيه استرليني فقط.

وكان زياش قد قدم مستويات مذهلة خلال السنوات الماضية مع أياكس بالأخص خلال فوز الفريق بالثنائية المحلية الموسم الماضي والوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن زياش كان قد شارك مع أياكس في 29 مباراة هذا الموسم في كل البطولات سجل خلالهم ثمانية أهداف وصنع 21.