من قلب مدريد.. ميسي يبدأ رحلة التعافي قبل التوقف الدولي!

اتخذ ليونيل ميسي خطوة هامة للتعافي من إصابته الأخيرة، حيث توجه إلى العاصمة الإسبانية مدريد للعلاج في إحدى العيادات المرموقة هناك.

وكان ميسي قد تعرض لتدخل عنيف في سبتمبر الماضي أمام منتخب فنزويلا ترك تأثيرًا سلبيًا على حالة ركبة نجم منتخب الأرجنتين وتسبب في ابتعاده لفترة عن الملاعب.

نجم باريس سان جيرمان لم يشارك في آخر المباريات أمام لايبزيج للإصابة، كما خرج قبلها في مباراة ليل بالدوري الفرنسي للسبب نفسه.

صحيفة "آس" أشارت إلى أن البرغوث توجه إلى مدريد يوم الخميس وخضع لجلسة مزدوجة في المركز الطبي هناك لعلاج ركبته اليسرى من خلال التحفيز الحيوي بالبلازما الغنية بالصفائح الدموية.

هذه ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها أحد لاعبي باريس سان جيرمان لهذا المركز الموجود في مدريد، بل أكثر من مرة ذهب نجوم النادي الفرنسي إلى هناك وأبرزهم على الإطلاق كان نيمار.

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ويظل من المجهول حتى الآن إذا ما كان هذا العلاج سينجم عنه مشاركة ميسي في التوقف الدولي المقبل بصورة طبيعية بعدما أتى اسمه في قائمة منتخب الأرجنتين.

صاحب الـ33 عامًا على الأغلب لن يتواجد أمام بوردو في آخر مباريات باريس قبل التوقف الدولي، إلا أن موقفه من مباراتي أوروجواي والبرازيل مع بلاده لا يزال ضبابيًا.

تجدر الإشارة إلى أن المدير الرياضي لباريس، ليوناردو، قد انتقد سفر ميسي المستمر إلى الأرجنتين في التوقفات الدولية واعتبره سببًا رئيسيًا في عدم تأقلمه بملعب حديقة الأمراء حتى الآن.