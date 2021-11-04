مرة أخرى.. برشلونة يعلن إصابة ديمبيلي

أصدر نادي برشلونة الإسباني بيانًا رسميًا أعلن خلاله عن إصابة الفرنسي عثمان ديمبيلي، بعد أيام قليلة من عودته إلى الفريق بعد غياب طويل.

ديمبيلي خاض أول مباراة له مع برشلونة في الموسم الحالي، عندما دخل بديلًا في لقاء دينامو كييف الأوكراني، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

برشلونة أصدر بيانًا للكشف عن موقف اللاعبين المصابين في صفوفه خلال الفترة الحالية، والمفاجأة الكبرى كانت الإعلان عن تعرض ديمبيلي لإصابة جديدة.

وجاء في بيان برشلونة: "يعاني لاعب الفريق الأول عثمان ديمبيلي من إجهاد في العضلة الغشائية للفخذ الأيسر".

وأضاف البيان: "لن يكون متاحًا للاختيار حاليًا، وسيعود عند شفائه".

وشارك ديمبيلي في 25 دقيقة خلال مباراة دينامو كييف، ليكون ذلك ظهوره الأول مع "البلوجرانا" في الموسم الحالي، بعد أن تعرض لإصابة مع منتخب فرنسا في يورو 2020، أبعدته منذ يوليو الماضي.

إصابة ديمبيلي الجديدة، ومع عدم تحديد برشلونة لموعد عودة الفرنسي، تلقي بظلال سيئة على مسيرة اللاعب الذي يعول عليه "البلوجرانا" من أجل تحسين صورة الفريق هجوميًا في الموسم الحالي.

وعلى صعيد متصل، عاد برشلونة إلى التدريبات اليوم الخميس، بعد العودة من كييف بالفوز بهدف دون رد، ليعزز "البلوجرانا" حظوظه في التأهل إلى الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا، بعد بداية متعثرة.

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