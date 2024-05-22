تصريحات مميزة من المدرب البرتغالي

كشف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، عن إستراتيجيته في العمل التي قادته لتحقيق 26 بطولة مع العديد من الأندية كبرى على مستوى العالم.

وقال مورينيو، في حديثه خلال قمة الاتزان الرقمي (سينك) المقامة في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء": "دائما في مسيرتي أفهم النادي الذي أعمل فيه وقدراته وسبل النجاح وأعمل على الإيجابيات التي أملكها وهي كثيرة".

وأضاف: "صنعت نفسي في الملاعب، حققت 26 لقبًا على أرض الملعب وليس من السوشيال ميديا، ولا أريد أن أفضل بطولة على أخرى حققتها في مسيرتي حتى لا أحرج أنصار هذا النادي أو ذاك".

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وسُئل مورينيو عن تدريب كريستيانو رونالدو في ريال مدريد، فعلق: "أنا أدرب فريقًا وليس لاعبين، نجم بهذا الحجم له قيمته ولكن في نهاية المطاف عليّ أن أوفر أجواء نجاح الفريق، وهذا هو مساري".

وتابع: "لا يمكنني أن أتابع بدقة سلوك اللاعبين السيئ مثل السهر وأثره، لكن المقياس هو ما سيقدمونه في الملعب، كما أطالبهم بتغيير الكثير من سلوكياتهم وكيف يتعاملون مع الآخرين ومع الجمهور خصوصا في الأندية الكبيرة وتحمل مواقف النقد

وختم: "أحاول أن أعزل نفسي عن وسائل التواصل الاجتماعي للابتعاد عن التأثر، ونصيحتي للاعبين قدموا كل ما لديكم داخل الملعب، حيث لا يوجد مجال للكذب، ودائما أطالبهم بالفصل بين حياتهم الخاصة وحياتهم في كرة القدم، وهذا لا يتوافر كثيرا في اللاعبين الشباب".