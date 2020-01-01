من جديد.. الفار يعترف بخطئه الفادح في ديربي لندن

خطأ لا يغتفر وغريب للغاية..

أقر مسؤولو تقنية الفيديو في الدوري الإنجليزي الممتاز عدم صحة القرار المُتخذ بعدم طرد جيوفاني لو سيلسو في مباراة فريقه توتنهام أمام تشيلسي والتي انتهت بفوز البلوز بهدفين لهدف.

وكان لو سيلسو قد تدخل بعنف شديد على سيزار أزبيلكويتا في الشوط الثاني، وعوضًا عن تلقيه بطاقة حمراء مستحقة تمامًا، قرر الحكم مايك أوليفر بمساعدة تقنية الفيديو منحه بطاقة صفراء فقط.

القرار أثار الكثير من الضجة كون الحالة واضحة للغاية، وبعد المباراة قام أحد الصحفيين الإنجليز بقناة BT SPORT بالتواصل مع ستوكلي بارك (مقر التحكم في التقنية بإنجلترا) وكتب التغريدة الآتية.

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"لقد تواصلنا مع ستوكلي بارك وقد اعترفوا بأن القرار كان خاطئًا وكان من المفترض أن يتحصل لو سيلسو على البطاقة الحمراء."

مورينيو: الناس يظنون أنني غبي ولا يعرفون حقيقة الأمور

هذه ليست الحالة الأولى المثيرة للجدل في البريميرليج هذا الموسم بسبب التقنية، كما أنها ليست الحالة الأولى التي اعترف فيها مسؤولو التقنية بقرارهم الخاطئ، مما يطرح كثير من التساؤلات حول آلية التطبيق والفشل الذريع فيها بإنجلترا حتى الآن.

فرانك لامبارد، المدير الفني لتشيلسي، عبّر عن امتعاضه من الأمر رغم الفوز، حيث قال "هذا ليس جيدًا، من غير المعقول أن نرى قرارين للفار ضدنا في مباراتين، الجميع رأى ما حدث اليوم، إنها بطاقة حمراء واضحة.".

في الوقت نفسه، فقد كان لجوزيه مورينيو، المدير الفني للسبيرز رأيًا انتقد فيه التقنية أيضًا، فقال "آمل أن الضوضاء حول الأمر هي نفسها عندما قتلنا الفار، عندما كان ينبغي أن يتحصل روبرتسون في مباراة ليفربول على بطاقة حمراء ونفسها في مباراة واتفورد لكابوي.".

يذكر أن فوز تشيلسي قد جعله يُغرد وحيدًا في المركز الرابع بفارق 4 نقاط عن منافسه توتنهام، والذي لا تزال الفرصة سانحة له للتأهل الأوروبي إن احتل المركز الخامس بسبب الإيقاف الأوروبي لمانشستر سيتي بدءًا من الموسم المقبل.