من المتحمل الجزء الأكبر في شراء النصر لما تبقى في عقد عسيري؟

النصر ينهي صفقة عسيري

كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل صفقة بيع ما تبقى من عقد عبدالفتاح عسيري مع الأهلي لنادي النصر.

وشهدت الفترة الأخيرة مفاوضات كثيفة بين الأهلي والنصر، من أجل إنهاء صفقة عسيري وشراء العالمي ما تبقى من عقده مع الراقي.

وكشفت مصادر خاصة لـ "جول"، اليوم الثلاثاء، عن قيمة الصفقة التي وصلت إلى 5 ملايين ريال سعودي، تم بيع بها ما تبقى من عقد عسيري مع الأهلي.

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وكشفت الإعلامي أحمد الداموك، بعد ذلك عن الشخصية التي تحملت المبلغ الأكبر في قيمة الصفقة خلال الساعات الأخيرة لإنهائها.

وبالفعل تكفل عبدالعزيز بغلف بـ3 ملايين ريال من ماله الخاص، كدعم من إدارة نادي النصر من أجل دعم الفريق في الموسم الجديد.

وتكفلت إدارة نادي النصر بمليون ريال، بينما تنازل عبدالفتاح عسيري عن مليون ريال من مستحقاته المتبقية لدى الأهلي.