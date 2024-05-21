"لمنع الاشتعال".. إجراءات مشددة قبل صدام السيتي ويونايتد في نهائي كأس الاتحاد

ماذا قررت الشرطة؟

يصطدم الغريمان مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، يوم السبت المقبل، على ملعب ويمبلي في العاصمة لندن.

وخصصت الشرطة محطات خدمة مختلفة على الطرق السريعة، وسط مخاوف من العنف، بعد اشتباكات أعقبت مباراة العام الماضي بين الفريقين في النهائي الذي حسمه السيتي بنتيجة 2-1.

وحسب صحيفة "ديلي ميل"، فإنه سيتم توجيه مشجعي الفريقين -البالغ عددهم نحو 36 ألف شخص- صوب ويمبلي عبر طرق منفصلة بين مانشستر ولندن، مع تخصيص محطات خدمة باللونين الأحمر والأزرق لمحاولة تجنب نقاط الاشتعال المحتملة.

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وتستهدف الشرطة أن يسافر مشجعو يونايتد عبر طرق M6 وM42 وM40، بينما تستخدم جماهير السيتي طريق M1، كجزء من عملية أمنية كبيرة لمنع اشتعال المشاكل.

تفاقمت مشاكل السفر العام الماضي بسبب إضراب السكك الحديدية الذي أدى إلى تخصيص 160 حافلة رسمية للمشجعين، بينما حجز يونايتد 12 حافلة فقط هذا العام.

ومن المرجح أن تشمل العملية المشتركة بين شرطة العاصمة وشرطة النقل البريطانية أكثر من 1000 ضابط في الخدمة حول ويمبلي، وجرى تم تقديم موعد انطلاق المباراة بالفعل إلى الساعة 3 مساء بناء على نصيحة الشرطة.