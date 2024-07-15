بعد منعه من الانتقال إلى النصر .. حقيقة مخالفة الهلال لـ"القوانين" في أزمة سلمان الفرج

الموقف القانوني في أزمة الهلال وسلمان الفرج..

مستقبل غامض ينتظر القائد الكبير سلمان الفرج؛ بعد إعلان نادي الهلال السعودي، "الاستغناء عنه" في صيف العام الحالي، بشكل رسمي.

وبعد إعلان الهلال "الاستغناء عنه"، تلقى الفرج - حسب وسائل الإعلام المحلية - اهتمامًا كبيرًا من أندية النصر والأهلي والشباب والقادسية ونيوم؛ للتعاقد معه في صيف العام الحالي.

اهتمام النصر بالقائد الكبير، دفع مجلس إدارة الزعيم الهلالي، لرفض إعطاء اللاعب "المخالصة المالية"؛ وسط تساؤلات من الجماهير بشأن قانونية هذا الأمر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ووجّه عدد من المشجعين، سؤالًا إلى القانوني الرياضي أحمد الأمير؛ قائلين: "هل خالف الهلال (القانون) بمنع إعطاء سلمان الفرج (المخالصة المالية) رغم إعلان الاستغناء عنه؟!".

وفي هذا السياق.. نفى الأمير عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، وجود أي مخالفة قانونية من الهلال أو مسؤوليه، بعد رفضهم إعطاء سلمان الفرج "المخالصة المالية".

وقال القانوني الرياضي: "طالما أن اللاعب لايزال مرتبطًا بفريقه؛ فذلك يمنح ناديه الحق في وضع شروط خاصة لإنهاء العقد بـ"التراضي"، ومنها عدم انضمامه لأندية معينة!".

وبالتالي.. يعتبر موقف الهلال مع سلمان الفرج "قانوني"؛ ولا يُمكن أن يتعرض النادي لأي عقوبة أو مساءلة بشأن هذا الأمر، حتى لو اضطر اللاعب لـ"الاعتزال نهائيًا"؛ مثلما تردد في وسائل الإعلام مؤخرًا.