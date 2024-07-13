أي فريق غير النصر .. الهلال يضع شرطًا غريبًا للتخلي عن سلمان الفرج مجانًا!

الهلال يعرقل انتقال سلمان الفرج إلى النصر

وضعت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل شرطًا غريبًا، من أجل التخلي عن خدمات سلمان الفرج بشكل مجاني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وشهدت الأيام الماضية بعض الأخبار التي تؤكد على أن النصر اقترب من التعاقد مع سلمان الفرج، ولكن ما يعطل الصفقة عدم توقيع الهلال على مخالصة مالية مع قائد الفريق السابق، لأن عقده يتبقى فيه موسم واحد.

وكشف "الميدان الرياضي" التابع لصحيفة "اليوم" عن أن إدارة النصر اشترطت أن يحصل سلمان الفرج على إحضار عقد من نادٍ آخر غير النصر، من أجل تسليمه المخالصة المالية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضافت الصحيفة أنه في حالة استقرار سلمان الفرج على الرحيل إلى النصر، فستطلب إدارة الهلال الحصول على مبلغًا ماليًا من أجل التنازل عن الموسم المتبقي في عقده.

وكان الهلال قد أعلن منذ أيام، عن اتفاقه مع سلمان الفرج على انتهاء مشواره مع الفريق، من أجل خوض تحد جديد خلال الفترة القادمة.