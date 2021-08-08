منزل ميسي يستقبل المودعين بعد رحيله عن برشلونة

الزيارات تنهال على منزل ميسي بعد إعلان رحيله عن برشلونة

تتوالى زيارات الوداع على منزل الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف فريق برشلونة التاريخي.

بعد زيارة سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، ها هم سيرخيو أجويرو وجيرارد بيكيه وزوجته يصلون إلى منزل ميسي لتوديعه.

لماذا تتوالى الزيارات على منزل ميسي؟

أعلن نادي برشلونة الإسباني، مساء الخميس الماضي، أن قائده وهدافه التاريخي ليونيل ميسي لم يعد لاعبًا في الفريق.

ميسي انتهى عقده مع برشلونة بنهاية الموسم الماضي، ولم يقدر برشلونة بحسب بيان النادي على تجديد تعاقده نظرًا للأزمة المالية التي تضرب النادي.

وكان ليو وإدارة ناديه متفقان على التجديد، لكن الأزمة وسقف الرواتب المفروض من قِبل رابطة الدوري الإسباني بما يتماشى مع قواعد اللعب المالي النظيف، حالا دون ذلك.

منزل ميسي يستقبل المودعين

منذ إعلان رحيل ميسي ومنزله يستقبل المودعين؛ يوم الجمعة زار سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا منزل ليو.

الزيارات توالت فجيرارد بيكيه، أحد قادة الفريق بعد ميسي، زار هو الآخر مع أم أولاده المغنية شاكيرا، منزل ميسي.

واحد من الزيارات على منزل ميسي كان سيرخيو أجويرو مواطن ولاعب برشلونة الجديد الذي تعاقد مع الفريق هذا الصيف ليلعب بجوار ميسي.

ما آخر خطوة لميسي بعد إعلان الرحيل عن برشلونة؟

أعلن ميسي أمس السبت عن عقده مؤتمرًا صحافيًا ظهر اليوم الأحد في كامب نو.

لم تعرف تفاصيل المؤتمر لكن البعض يرجح أنه مؤتمرًا وداعيًا لميسي بعد 21 سنة قضاها في برشلونة بعد قدومه صبيًا إلى الفريق.

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