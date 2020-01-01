رسميًا | التعاون يضم لاعبي الأهلي والوحدة

التعاون يُواصل نشاطه في السوق الشتوي

واصل التعاون نشاطه الملحوظ في سوق الانتقالات الشتوية وأعلن رسميًا دعم صفوفه بصفقتين جديدتين اليوم الجمعة.

التعاون ارتبط بالكثير من الأخبار خلال سوق الانتقالات الشتوي الحالي، إذ ضم مختار فلاته لتدريباته تمهيدًا للتوقيع معه وتسجيله في قائمته تعويضًا للمصاب لياندري تاوامبا الذي تعرض لإصابة خلال مواجهة النصر في كأس السوبر السعودي ، ومن ثم جدد عقود بعض لاعبيه وأبرزهم المدافع البرازيلي نيلدو.

وأعلن مؤخرًا عن انتقال مدافعه مدالله عليان للهلال بدءً من الموسم القادم في صفقة انتقال حر، إذ سينتهي عقد اللاعب صاحب الـ24 عامًا مع التعاون بنهاية الموسم الجاري.

صحيفة | التعاون يشكو الهلال بعد توقيعه مع مدالله عليان

وأعلن نادي سكري القصيم اليوم الجمعة استعارة سلطان مندش من الأهلي حتى نهاية الموسم، وكذلك تعاقده نهائيًا مع فيصل درويش لاعب الوحدة الذي وقع عقدًا يمتد لثلاثة مواسم ونصف وقد سبق له اللعب للهلال والرائد.

ويسعى التعاون لتحسين مركزه في جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ، إذ يمتلك 22 نقطة تضعه في المركز السابع ويستعد لمواجهة الفتح اليوم.