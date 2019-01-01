منتخب مصر يرفض مواجهة منتخبات الصفوة الأفريقية وديًا

هناك عرض من غانا وكوت ديفوار

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

رفض الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة خافير أجيري مواجهة منتخبات الصفوة الأفريقية وديًا قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية في يونيو القادم.

وأفادت المصادر الصحفية أن المنتخب أبدى تحفظه على مواجهة غانا أو كوت ديفوار في المعسكر الإعدادي الأخير قبل انطلاق البطولة في مصر يوم 21 يونيو القادم.

ويعود السبب في هذا القرار لرغبة الجهاز الفني في خوض مباريات ودية تدريجية المستوى، وتفضيله اللعب ضد منتخبات المستويين الثاني والثالث في القارة السمراء، خاصة أنه سيلعب ضد أوغندا وزيمبابوي والكونغو في دور المجموعات من البطولة القارية المنتظرة.

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ويأتي القرار كذلك خشية التعرض لخسارة كبيرة تؤثر في معنويات اللاعبين والجماهير قبل انطلاق البطولة، إذ يرى الجهاز الفني بقيادة المدرب المكسيكي أن هناك حاجة لاكتساب اللاعبين حساسية المباريات وحفظ طريقة اللعب والانسجام تمامًا مع أفكاره الفنية، وأن هذا سيحدث تدريجيًا خلال مباريات دور المجموعات في البطولة.

يُذكر أن المنتخب المصري سيُواجه غينيا بيساو وديًا في 16 يونيو القادم، ويُفاوض أكثر من منتخب آخر لخوض مباراة ودية أخرى يوم 10 أو 11 يونيو المقبل.