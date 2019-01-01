الزمالك يطمئن على حالة الثنائي المغربي قبل مواجهة النجم الساحلي

والنادي يرصد مكافآت خاصة في حالة التأهل لنهائي البطولة الأفريقية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

رصد مجلس إدارة الزمالك المصري مكافآت خاصة للاعبين حال التأهل لنهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي يسعى الفريق الفوز بها للمرة الأولى في تاريخه.

وسيلعب الزمالك ضد النجم الساحلي في نصف نهائي البطولة، بعدما نجح الفريق التونسي في إقصاء الهلال السوداني يوم أمس من البطولة.

من جانب آخر، خضع الثنائي المغربي حميد أحداد وخالد بوطيب لفحوصات طبية لتحديد مدى جاهزيتهما للمشاركة في المباراة التي ستُقام يوم الأحد 28 أبريل القادم.

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ومن المتوقع أن يستلم الجهاز الفني للفريق الأبيض اليوم الأربعاء نتائج الفحوصات التي أجراها أحداد بعد تعرضه لإصابة في العضلة الأمامية أبعدته عن مواجهة بيراميدز الأخيرة في الدوري المصري.

فيما سيُجري بوطيب فحوصات إضافية للتأكد من شفائه تمامًا من الرشح الذي أصاب ركبته خلال الأيام الأخيرة وأبعده كذلك عن المواجهة الحاسمة في الدوري المصري والتي خسرها الزمالك بهدف دون رد.