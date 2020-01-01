شوقي غريب يكشف حقيقة تواصله مع محمد صلاح لتمثيل المنتخب الأولمبي

نجم ليفربول مرشح للعب في أولمبياد طوكيو 2020

أوضح شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي حقيقة تواصله ومساعديه مع نجم ليفربول محمد صلاح لاستطلاع رأيه بشأن اللعب مع الفريق في أولمبياد طوكيو 2020 المقرر إقامتها الصيف القادم في العاصمة اليابانية.

منتخب مصر تحت 23 عامًأ نجح في حجز مقعده في الأولمبياد بعد فوزه بلقب كأس أمم أفريقيا دون 23 عامًا التي أقيمت في مصر خلال نوفمبر وديسمبر الماضيين، وقد بدأ الحديث فور انتهاء البطولة عن الثلاثي فوق 23 عامًا المرشح الاستعانة بهم لدعم الفريق الأولمبياد.

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ويتحدث الإعلام عن اختيار محمد صلاح ومحمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ضمن هذا الثلاثي، مع الكثير من النقاش والجدل حول الاسم الثالث والمرشح له عدد من اللاعبين أبرزهم طارق حامد وأحمد فتحي.

غريب تحدث لقناة أون سبورت عن توصله مع محمد صلاح قائلًا "لم يتواصل أي فرد في الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي مع محمد صلاح للحديث معه حول هذا الأمر. تركنا تلك المهمة لعمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون كرة القدم في مصر وهو من يتواصل مع اللاعب".

أضاف "مشاركة صلاح معنا في الأولمبياد صعبة للغاية بصراحة، إن وافق هو سيكون عليه بذل جهدًا كبيرًا لإقناع ناديه ليفربول بالأمر".

وحول اختيار اللاعبين، قال غريب "إن استمرت نسبة مشاركة لاعبي المنتخب الأولمبي مع أنديهم في الدوري المصري قليلة كما هي حاليًا، سأضطر لاختيار 3 لاعبين فوق السن للمشاركة معنا في أولمبياد طوكيو 2020".

يُشار لأن بعض نجوم منتخب مصر الأولمبي تحدثوا عن رغبتهم عدم الاستعانة بأي لاعب فوق السن، مشددين أن منح أحدهم فرصة اللعب أساسيًا على حساب أحد عناصر المنتخب سيكون ظلمًا كبيرًا لهم لأنهم أصحاب إنجاز التأهل لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية.