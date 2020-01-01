جون أنتوي أفضل هدافي الدوري المصري من الأجانب

الغاني قادر فريقه لتحقيق الفوز أمام المقاولون العرب

نجح الغاني جون أنتوي؛ لاعب بيراميدز، في تسطير اسمه بتاريخ الدوري المصري الممتاز، كأفضل لاعب أجنبي هداف.

الغاني قادر فريقه للفوز اليوم الثلاثاء، أمام المقاولون العرب بثنائية نظيفة، سجل منها الهدف الثاني، ضمن الجولة الـ17.

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هدف أنتوي في لقاء الليلة رفع رصيده من الأهداف في الدوري المصري إلى 70 هدفًا، ليكون أول لاعب أجنبي يصل إلى هذا العدد على مدار التاريخ.

جون أنتوي سجل أكثر عدد من الأهداف في مشواره بمصر مع فريق مصر للمقاصة بواقع 37 هدفًا، يليه الإسماعيلي بـ28 هدفًا، ثم الأهلي 3 أهداف، واخيرًا فريقه الحالي بيراميدز هدفين.

يذكر أن الفوز رفع رصيد بيراميدز إلى النقطة 29 ليحتل المركز الرابع في جدول الترتيب بفارق 13 نقطة عن الصدارة، بينما تجمد رصيد المقاولون عند 32 نقطة في المركز الثاني.