منتخب عمان يُكرر رقمه السلبي في كأس آسيا 2019

تأهل عُمان للدور القادم أصبح محل شك

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تلقى منتخب عُمان خسارته الثانية على التوالي في كأس آسيا 2019 المقامة على أراضي الإمارات حاليًا.

وسقط المنتخب العربي أمام نظيره الياباني بهدف دون رد أحرزه جينكي هاراجوتشي من ركلة جزاء اليوم الأحد، بعدما كان قد خسر مباراته الأولى في البطولة أمام أوزباكستان بهدفين مقابل هدف.

وبهذا، يُكرر أبناء السلاطين رقمهم السلبي في مشاركتهم السابقة في البطولة القارية، إذ سبق وخسروا كذلك أول مباراتين لهم في دور المجموعات في كأس آسيا 2015 أمام كوريا الجنوبية وأستراليا قبل أن يُحرزوا انتصارهم الوحيد وكان على حساب الكويت بهدف دون رد.

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وستواجه عُمان منتخب تركمنستان في آخر مباريات الفريقين في دور المجموعات يوم الخميس القادم، وتبدو فرصها للتأهل للدور القادم ضعيفة للغاية.

يُذكر أن تلك هي المشاركة الرابعة في بطولة آسيا للمنتخب العُماني، إذ بدأ مشاركاته في بطولة عام 2004 وشارك كذلك في بطولة 2007، ولم ينجح أبدًا في تخطي دور المجموعات.