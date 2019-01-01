أنتونيو فالنسيا في مفاوضات مع "وجهته" الجديدة

اللاعب لن يُجدد عقده مع مانشستر يونايتد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

كشفت صحيفة ميرور الإنجليزية عن استعداد أنتونيو فالنسيا للرحيل عن مانشستر يونايتد بعد مسيرة امتدت لما يقرب الـ10 سنوات.

ويرتبط صاحب الـ33 عامًا بعقد مع اليونايتد ينتهي نهاية الموسم الجاري، ولكن لا يبدو أن النادي يرغب في تجديده وهو ما بات يشعر به فالنسيا، ولذا بدأ ممثلوه في مفاوضات مع الإنتر الذي طلب التعاقد معه هذا الشهر.

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الصحيفة الإنجليزية أوضحت أن تخلي الشياطين الحُمر عن اللاعب الإكوادوري خلال سوق الانتقالات الشتوي يبدو مستبعدًا، نظرًا لرغبة الإدارة توفير جميع اللاعبين للمدرب أولي جونار سولشار ولعدم نيتها شراء لاعبين جدد هذا الشهر، لكن الإنتر سيُحاول شراء الـ6 أشهر المتبقية في عقد فالنسيا خلال يناير الجاري.

يُذكر أن اللاعب الذي بدأ حياته كجناح ثم تحول لظهير في ملعب أولد ترافورد انضم لمانشستر يونايتد عام 2009 مقابل 16 مليون جنيه إسترليني حصل عليها فريقه السابق ويجان، وقد منحه المدرب السابق جوزيه مورينيو شرف حمل شارة قيادة الفريق.