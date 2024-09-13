"لتفادي التحريض بين الأصدقاء" .. نايف هزازي يتراجع عن رسالته "غير اللائقة" لفهد المولد

انتقادات لاذعة لنجم الكرة السعودية

تلقى نايف هزازي، لاعب الاتحاد ومنتخب السعودية السابق، انتقادات لاذعة من الجماهير بعد تعليق غير مناسب على حالة زميله السابق فهد المولد.

وكان نادي الشباب قد أعلن في بيان رسمي، أن "المولد نقل إلى أحد المستشفيات في دبي بسبب عارض صحي"، لكن صحيفة "الرياضية" السعودية أكدت أن حالته استقرت بالفعل بعد نقله إلى المستشفى دون أي مزيد من التفاصيل الأخرى.

ونشر نايف هزازي صورة للمولد عبر حسابه بتطبيق "سناب شات"، وعلق عليها "تعرض لحادث مروري بمدينة دبي.. فهد المولد نسأل الله لك العافية".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف هزازي: "رغم عتبي عليه كثيرًا وعتب أخ، ولكن أسأل الله أن يشفيك ويعافيك ولا يرينا مكروهًا فيك ولا بمسلم".

وتسببت هذه الكلمات في حالة غضب لدى الجماهير التي هاجمت نايف هزازي ووجهت له اللوم على تعليقه الذي لا يتناسب مع الموقف، خصوصًا مع وجود حالة قلق عام في الوسط الرياضي على حالة المولد.

وعلى الفور، أدرك هزازي الخطأ الذي وقعه فيه وعاد لتغيير الرسالة التي نشرها في ظل هذه الانتقادات، ونشر الصورة مع تعليق: "غيرت الكلام السابق لعدم تفسير البعض كلماتي بشكل خاطئ، والتحريض بين الإخوان والأصدقاء".

وبعد ذلك، نشر هزازي تغريدة عبر حسابه الشخصي بمنصة "X" قال خلالها:" أسأل الله أن يشفيك ويعافيك ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين".

يذكر أن فهد المولد كان ضمن قائمة منتخب السعودية التي حققت الفوز مؤخرًا على الصين في عقر دارها بنتيجة (2-1)، ضمن الجولة الثانية من المرحلة الثالثة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.