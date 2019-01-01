البريكان يُشارك في تدريبات السعودية
كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر
شهد مران المنتخب السعودي مساء اليوم في معسكر الدمام مشاركة المهاجم فراس البريكان بعدما غاب عن تدريبات الأمس الجماعية.
وكانت تدريبات الأخضر قد انطلقت أمس في الدمام تحت إشراف هيرفي رينار استعدادًا لمواجهة اليمن ضمن تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
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وغاب الثنائي محمد آل فتيل وفراس بريكان عن التدريب لأسباب صحية، وقد استبعد الأول نهائيًا من المنتخب لمعاناته من إصابة عضلية فيما شفي الثاني من نزلة البرد وشارك في تدريبات اليوم.
ويستمر معسكر المنتخب السعودي حتى التاسع من الشهر الجاري، وبعدها سيتوجه المنتخب إلى البحرين لمواجهة اليمن يوم 10 سبتمبر في الجولة الأولى من تصفيات آسيا لكأس العالم وكأس آسيا.
وسيخوض الأخضر مباراة ودية أمام مالي في الخامس من الشهر الجاري على ملعب محمد بن فهد بالدمام، وهي الأولى للمدرب الفرنسي مع المنتخب السعودي منذ تولىه تدريبه بعد رحيله عن منتخب المغرب عقب نهاية كأس أمم أفريقيا التي أقيمت في مصر خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين.
اجتماع جديد قبل بدء التدريب 👨🏫 #معاك_يالأخضر pic.twitter.com/AFXngFyOGw— المنتخب السعودي (@SaudiNT) September 3, 2019