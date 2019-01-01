بأوامر رينار .. الجوال ممنوع في معسكر السعودية

المدرب الفرنسي يُظهر صرامته مبكرًا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أشارت المصادر الصحفية المتابعة لتدريبات المنتخب السعودي لمنع المدرب هيرفي رينار الجميع استخدام "الجوال".

وانطلق معسكر الأخضر استعدادًا لتصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 يوم أمس الإثنين في الدمام، وقد شارك به 26 لاعبًا اختارهم المدرب الفرنسي.

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وغاب الثنائي محمد آل فتيل وفراس بريكان عن المباراة لأسباب صحية، إذ يُعاني الأول من إصابة عضلية والثاني من نزلة برد.

صحيفة الرياضية أوضحت أن رينار طلب من اللاعبين وأعضاء الجهازين الفني والإداري عدم استخدام الجوال أوقات التدريبات والاجتماعات وتناول الوجبات، رغبة منه في الحفاظ على سرية العمل داخل المعسكر.

واستهل رينار معسكر الدمام بعقد 3 اجتماعات، الأول مع الأجهزة الفنية والإدارية، والثاني مع اللاعبين قبل وجبة الغذاء، فيما كان الاجتماع الثالث في وسط الملعب قبل انطلاق التدريبات.

وطلب المدرب الفرنسي من اللاعبين الالتزام التام بمواعيد الحضور للتدريبات والاجتماعات، بعدما كان قد رحب بهم وشرح لهم أسلوب عمله.