الجزائري رفيق حليش يعتزل اللعب دوليًا

اللاعب سيخوض مباراته الأخيرة مع الجزائر

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وضع رفيق حليش حدًا لمسيرته مع منتخب الجزائر، وستكون المباراة الودية القادمة أمام بنين هي آخر مبارياته بالقميص الأخضر.

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وأعلن الخبر للجمهور ووسائل الإعلام المختلفة بواسطة جمال بلماضي المدير الفني لمحاربي الصحراء، إذ قال أن مباراة التابع من سبتمبر القادم أمام بنين ستكون الأخيرة لصاحب الـ33 عامًا.

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مضيفًا "المباراة ستكون مناسبة لتوديع اللاعب من الباب الكبير، هو يستحق كل احترام وتقدير نظير ما قدمه للمنتخب".

ولعب حليش مدافع مريرينسي البرتغالي 40 مباراة مع منتخب الجزائر سجل خلالها 3 أهداف، وقد خاض مع الخُضر بطولتي كأس العالم 2010 و2014، وتُوج معه بلقب كأس أمم أفريقيا 2019 في مصر في يوليو الماضي.

وكانت أول مباريات حليش مع منتخب الجزائر في الـ28 من مارس 2009 وانتهت بالتعادل السلبي مع روندا ضمن تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2010 وكأس أفريقيا لنفس العام.