طلب "خاص" لفايلر من مساعديه بشأن جيرالدو

الأهلي يسعى للبحث عن عرض إعارة لجيرالدو

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن رينيه فايلر المدير الفني الجديد للأهلي المصري سيصدر قرارًا بشأن جيرالدو قريبًا.

وكان الأهلي قد بدأ في البحث عن عرض لإعارة جيرالدو خلال الموسم الجديد، بعدما لم يقدم الأنجولي مستوى مميزًا في الموسم الماضي.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن المدير الفني طالب مساعديه بتحضير له ملخص مشاركات جيرالدو لبحث مصيره.

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وأشارت التقارير أن الأهلي يسعى لتسويق اللاعب خلال المرحلة المقبلة، والبحث عن عرض إعارة له في الموسم الجديد.

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ويسعى المدرب السويسري للوقوف على مستوى جيرالدو جيدًا قبل اتخاذ أي قرار بشأن رحيله عن القلعة الحمراء خلال الفترة الحالية.