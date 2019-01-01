استبعاد عموري وضم 24 لاعبًا لقائمة الإمارات بخليجي 24

سالمين ووليج عباس وعموري يغيبون عن البطولة الخليجية

أعلن فان مارفيك؛ المدير الفني لمنتخب الإمارات، قائمة الأبيض التي ستشارك في كأس الخليج العربي "خليجي 24".

بعثة الأبيض غادرت الإمارات صباح اليوم الإثنين، متوجهة إلى الأراضي القطرية، حيث تقام النسخة الـ24 من البطولة في الفترة من 26 نوفمبر وحتى الثامن من ديسمبر.

القائمة شهدت استبعاد عمر عبد الرحمن "عموري"؛ لاعب الجزيرة، حيث فضل المدرب عدم تعرضه لضغط البطولة، لعودته مؤخرًا من برشلونة في رحلة علاجية، من المقرر أن يستكملها خلال الأيام المقبلة.

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مارفيك كذلك استبعد وليد عباس؛ لاعب شباب الأهلي، لمعاناته من إصابة في العضلة الضامة، يغيب على إثرها لمدة ستة أسابيع عن الملاعب، بجانب استبعاد لاعب الوصل علي سالمين، لإجرائه جراحة في الركبة قريبًا.

بينما ضمت القائمة 24 لاعبًا هم: علي خصيف، خالد عيسى، محمد الشامسي، عادل الحوسني،سالم راشد، محمد مرزوق، خليفة النوبي، يوسف جابر، الحسن صالح، حمدان الكمالي، محمد برغش، أحمد برمان، طارق أحمد، عبدالله رمضان، إسماعيل الحمادي، بندر الأحبابي، خليل الحمادي، ماجد سرور، محمد العطاس، علي صالح، جاسم يعقوب، خلفان مبارك، أحمد خليل، علي مبخوت.

يذكر أن المنتخب الإماراتي يستهل مشواره في البطولة بمواجهة اليمن في 26 من نوفمبر، ثم العراق في يوم 29، وأخيرًا في دور المجموعات لقاء قطر في الثاني من ديسمبر المقبل.

الأبيض كان معلنًا عدم مشاركته في البطولة، إثر الخلافات السياسية مع البلد المستضيف إلا أنه تراجع عقب مخاطبة اتحاد كأس الخليج له مرة ثانية.