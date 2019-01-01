كم مرة فازت الإمارات بكأس الخليج العربي؟

خليجي 24 ستنطلق بعد عدة أيام في قطر

تنطلق في الـ26 من نوفمبر الجاري بطولة كأس الخليج العربي في نسختها الـ24 في قطر بمشاركة 8 منتخبات خليجية، وتستمر البطولة حتى الـ8 من ديسمبر القادم.

وبعدما كانت المشاركة مقتصرة على منتخبات قطر و عُمان و اليمن و العراق و الكويت ، أعلنت السعودية و الإمارات و البحرين تراجعها عن قرار الانسحاب من البطولة لإقامتها في قطر وقررت المشاركة في خليجي 24 .

جدول مباريات كأس الخليح 24 وترتيب مجموعات خليجي 24

ويتصدر منتخب الكويت قائمة المنتخبات الخليجية الأكثر فوزًا بكأس الخليج العربي برصيد 10 مرات، ومن ثم هناك منتخبات السعودية والعراق وقطر بفارق كبير، إذ لم يُتوج كل منها باللقب سوى 3 مرات.

وتُوج منتخبي الإمارات وعُمان بلقب خليجي مرتين فيما لم ينجح منتخبا البحرين واليمن في الفوز بلقب كأس الخليج العربي أبدًا.

كم مرة فاز منتخب الإمارات بكأس الخليج العربي؟

فاز المنتخب الإماراتي ببطولة كأس الخليج العربي مرتين، عامي 2007 و2013.

وقد حل الأبيض وصيفًا 4 مرات، أعوام 1986، 1988، 1994، 2017.

وتواجد منتخب الإمارات في المركز الثالث 6 مرات أيضًا فيما حل رابعًا 3 مرات.

المنتخب البطل الوصيف المركز الثالث المركز الرابع الإمارات العربية المتحدة 2 (2007، 2013) 4 (1986، 1988، 1994، 2017) 6 (1972، 1974، 1982، 1998، 2010،

2014) 3 (1984، 1992، 1996)

اللقب الأول للإمارات .. خليجي 18 عام 2007

تُوجت عام 2007 وخلال خليجي 18 أخيرًا جهود ومحاولات منتخب الإمارات للفوز بلقب كأس الخليج العربي وبعد 3 محاولات فاشلة خسر خلالها المباراة النهائية.

الأبيض لم يُفوت فرصة استضافة البطولة تلك المرة، إذ نظمها الاتحاد الإماراتي لكرة القدم خلال الفترة من 17-30 يناير 2007.

وأقيمت البطولة بمشاركة 8 منتخبات هي قطر والسعودية والإمارات والبحرين وعُمان والكويت والعراق واليمن، وقد أقيمت جميع المباريات على استاد مدينة زايد الرياضية.

ولُعبت البطولة بنظام المجموعتين، وقد وقع المنتخب الإماراتي في المجموعة بجانب منتخبات عُمان والكويت واليمن، فيما ضمت المجموعة الثانية السعودية والعراق والبحرين وقطر.

وشهدت المجموعة الأولى إثارة كبيرة في حسابات التأهل لنصف النهائي، إذ بدأ الأبيض مشواره بخسارة مفاجئة وصادمة على ملعبه وبين جماهيره أمام عُمان بنتيجة 2-1، وقد استعاد وعيه بالفوز على اليمن 2-1 في المباراة الثانية وكان بحاجة للفوز على الكويت ليضمن صعوده للمربع الذهبي.

أقيمت المباراة يوم الثلاثاء 23 يناير 2007 وجاءت ممتعة ومثير جدًا وحسمها الأبيض لصالحه بنتيجة 3-2 وبهدف إسماعيل مطر عند الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، وبهذا الفوز حسم تأهله لنصف نهائي خليجي 18 بحلوله ثانيًا خلف عُمان برصيد 6 نقاط.

هدف إسماعيل مطر في الدقيقة الـ91 ظهر مجددًا في مباراة نصف النهائي أمام السعودية، وبه انتهى اللقاء ليتأهل منتخب الإمارات للمباراة النهائية لمواجهة عُمان من جديد وتلك المرة حقق الفوز بنتيجة 1-0 وأحرز إسماعيل مطر كذلك هدف اللقاء الوحيد.

وفاز الإماراتي إسماعيل مطر بلقب هداف البطولة برصيد 5 أهداف، وكذلك جائزة أفضل لاعب في خليجي 18، فيما حسم العُماني علي الحبسي جائزة أفضل حارس مرمى لصالحه.

كم مرة فازت السعودية بكأس الخليج العربي؟

اللقب الثالث للإمارات.. خليجي 21 عام 2013

كان من المفترض أن تستضيف البصرة في العراق بطولة كأس الخليج 21، لكن الظروف الأمنية في بلاد الرافدين وعدم الاستعداد جيدًا لاستضافة البطولة أدى لتغيير المكان ونقلها للبحرين.

وأقيمت البطولة خلال الفترة من 5-18 يناير 2013 بمشاركة 8 منتخبات هي قطر والسعودية والإمارات والبحرين وعُمان والكويت واليمن والعراق، وأقيم حفل الافتتاح في استاد البحرين الوطني وحضره العديد من الشخصيات المهمة أبرزها جوزيف بلاتر رئيس فيفا وميشيل بلاتيني رئيس ويفا وملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة وعدد من أفراد الأسرة الحاكمة.

ولُعبت البطولة بنظام المجموعتين وتأهل الأول والثاني لنصف النهائي، وقد ضمت المجموعة الأولى منتخبات الإمارات والبحرين وقطر وعُمان، والثانية منتخبات السعودية والعراق واليمن والكويت.

ونجح الأبيض في الفوز بكافة مبارياته في الدور الأول وتصدر مجموعته برصيد 9 نقاط، وقد واجه الكويت في نصف النهائي وهزمه بهدف أحمد خليل عند الدقيقة الـ89.

المباراة النهائية جمعت الإمارات مع العراق، وبدأ عموري التسجيل للمنتخب الإماراتي لكن يونس محمود تعادل للمنتخب العراقي ليلجأ الطرفان لأشواط إضافية وخلالها سجل إسماعيل الحمادي هدف الفوز للأبيض.

وتقاسم الثلاثي العراقي يونس محمود والاماراتي أحمد خليل والكويتي عبد الهادي خميس جائزة هداف خليجي 21 برصيد ثلاثة أهداف لكل منهم، فيما تُوج الإماراتي عمر عبد الرحمن عموري بجائزة أفضل لاعب والعراقي نور صبري بلقب أفضل حارس مرمى.