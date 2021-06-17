منافسة سعودية قوية على ضم لاعب ليفربول وباريس السابق

من سينجح في التعاقد مع النجم الفرنسي؟

أكدت تقارير صحفية، أن هناك منافسة سعودية من أجل الحصول على خدمات أحد لاعبي نادي ليفربول السابقين، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتبحث الأندية السعودية خلال الفترة الحالية، عن تدعيم صفوفها بعدد من اللاعبين المميزين، وذلك استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2021-2022.

من اللاعب الذي تريد الأندية السعودية التعاقد معه؟

وكشفت صحيفة "Foot Mercato" الفرنسية، عن أن هناك اهتمامًا من جانب عدد من الفرق السعودية، باللاعب الفرنسي مامادو ساخو، مدافع نادي كريستال بالاس الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة إلى أن العديد من الفرق بالمملكة العربية السعودية، جهزت نفسها بشكل واضح، من أجل محاولة التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

الأندية السعودية تريد التعاقد مع ساخو، خاصة وأنها ستكون صفقة مجانية، في ظل اقتراب انتهاء عقده معه كريستال بالاس.

ما هو موقف ساخو من الاستمرار مع كريستال بالاس؟

الصحيفة الفرنسية أكدت على ساخو أصبح الآن يقف على مفترق طرق، حيث ينتهي عقده في 30 يونيو الحالي مع كريستال بالاس، ولا يوجد لديه رغبة لتجديد عقده.

ساخو سيرحل عن صفوف كريستال بالاس الذي يلعب ضمن صفوفه منذ يناير 2017، بعد الانتقال له من صفوف ليفربول، حيث يقضي حاليًا بعض الوقت من أجل التفكير في وجهته المستقبلية.

ويريد مامادو ساخو حاليًا خوض تحدي جديد، ويدرس العروض التي وصلت له، والتي من ضمنها العروض السعودية، لاختيار الأنسب له الفترة المقبلة.

من هي الأندية السعودية التي تبحث عن مدافع؟

ويعد ناديي النصر والأهلي هما أكثر ناديين سعوديين يبحثان عن مدافع محترف مميز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ومن المحتمل أن يكون الثنائي ضمن الأندية التي ترغب في ضم ساخو.

النصر يريد تعويض رحيل اللاعب البرازيلي مايكون بيريرا الذي انتهى عقده، بالتعاقد مع مدافع أجنبي مميز، كما يريد الأهلي حل الأزمة الدفاعية بالفريق، بالتعاقد مع مدافع أجنبي مميز.

من هو مامادو ساخو؟

ويعد ساخو واحدًا من أبرز اللاعبين الفرنسيين بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يبلغ من العمر 31 عامًا، وبدأ مسيرته مع نادي باريس سان جيرمان، وانتقل إلى صفوف ليفربول عام 2013.

وتمت إعارته من ليفربول إلى كريستال بالاس عام 2017، ليتألق ويتم شراء عقده نهائيًا، ليستمر مع الفريق حتى نهاية الموسم الحالي، ليدرس خوض تجربة جديدة.

ويستطيع ساخو اللعب في مركزي المدافع والظهير الأيسر، وشارك مع منتخب بلاده فرنسا في 29 مباراة دولية، كانت آخرها عام 2018 أمام أوروجواي في مباراة ودية.

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