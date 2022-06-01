منافسة بين الأهلي والاتحاد لضم طارق حامد

هل ينتقل لاعب الزمالك إلى الدوري السعودي؟

كشفت تقارير صحفية، على أن هناك منافسة بين ناديي الاتحاد والأهلي، من أجل ضم طارق حامد نجم فريق نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

طارق حامد سيرحل عن الزمالك مجانًا

واقترب طارق حامد من أن يصبح لاعبًا حرًا، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، وهو الأمر الذي دفع الكثير من الأندية للتصارع من أجل ضمه.

وكانت إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، قد أكدت على أنها قدمت عرض لطارق حامد من أجل تمديد عقده، ولكن اللاعب رفضه وتمسك بالحصول على مقابل مادي أعلى.

كما رفض طارق حامد الجلوس مع إدارة الزمالك في أكثر من مرة، من أجل التفاوض حول عقده الجديد مع الفريق الأبيض، ليصبح لاعبًا حرًا.

الأهلي والاتحاد يتنافسان لضم طارق حامد

كشف الإعلامي المصري عمر ربيع ياسين عن وجود منافسة بين ثنائي جدة الاتحاد والأهلي، من أجل ضم طارق حامد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

عمر كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تدوينة، يؤكد خلالها على أن هناك تنافس بين الاتحاد والأهلي على لاعب وسط الزمالك.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "اتحاد جدة وأهلي جدة يتنافسان على ضم طارق حامد".

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