إنجاز تاريخي.. ريال مدريد يقهر مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في "صراع المال"!

"المصروفات 47% من الإيرادات"

حقق ريال مدريد إنجازًا تاريخيًا على الصعيد المالي، وأصبح أول نادٍ في العالم تتجاوز إيراداته التشغيلية حاجز "المليار يورو".

وحسب تقرير أبطال أوروبا 2025 من Football Benchmark، فقد حقق النادي الذي يرأسه فلورنتينو بيريز إجمالي إيرادات بلغ 1.065 مليار يورو.

ويقيّم التقرير الأداء التجاري لأبطال 6 دوريات أوروبية في موسم 2023-2024 (إنتر ميلان، مانشستر سيتي، باريس سان جيرمان، آيندهوفن، ريال مدريد، سبورتنج لشبونة).

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وحسب صحيفة "ماركا" فقد تجاوز ريال مدريد بإجمالي إيرادات 1.065 مليار يورو، مانشستر سيتي (838 مليونًا). وباريس سان جيرمان (806 ملايين).

وأوضحت أن ملعب سانتياجو برنابيو الجديد جلب أيضًا أرباحًا لريال مدريد، حيث حقق النادي إيرادات قياسية من المباريات بلغت 251 مليون يورو، ما يمثل نموًا سنويًا بنسبة 28%.

وحسب التقرير فقد برز ريال مدريد وآيندهوفن كأفضل الأبطال أداءً من بين الدوريات الستة، فيما يتعلق بعدد اللاعبين الذين يصلون إلى الفريق الأول، كما يتصدر النادي الإسباني الإيرادات الناتجة عن بيع لاعبي الأكاديمية (حقق 218 مليونًا بين 2019 و2025).

فيما يتعلق بالمصروفات، يعد مانشستر سيتي الفريق الوحيد الذي خفّض نفقاته، بينما حافظ إنتر على معدلاته، وارتفعت نفقات الأندية الأربعة الأخرى. كان باريس سان جيرمان هو الأكثر إنفاقًا (668 مليون يورو)، يليه ريال مدريد (505 ملايين يورو)، ومع ذلك تميز النادي الأبيض بكفاءته في النسبة بين المصروفات والإيرادات (47%)، بينما تجاوز باريس (83%) وسبورتنج (89%) الحد الموصى به البالغ 70%.