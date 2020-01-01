ملك المداورة.. 178 تشكيلة في 202 مباراة لزيدان مع ريال مدريد

فيلسوف فرنسي؟

لطالما اشتهر بيب جوارديولا بكونه أكثر مدرب في العالم يقوم بمداورة اللاعبين مع الفرق التي أشرف عليها، لكن يمكن القول أن زين الدين زيدان خلال إشرافه على تدريب ريال مدريد يُمكن أن يقارع الفيلسوف الإسباني في من فيهم يستحق لقب "ملك المداورة".

صحيفة "ماركا" الإسبانية نشرت دراسة عن فترتي زيدان في قيادة النادي الملكي أظهرت أنه خاض 202 مباراة قام بتغيير التشكيلة في 178 مباراة منها، مع وضعه لـ48 لاعبًا مختلفًا في التشكيلة الأساسية بمختلف هذه المباريات.

وفي الموسم الكروي الحالي، قام زيدان بالاعتماد على تشكيلة مختلفة في 15 مباراة متتالية منذ نهاية بطولة كأس السوبر الإسبانية في يناير الماضي، والتي أقيمت على الأراضي السعودية في ملعب الجوهرة بجدة وحققها الميرينجي على حساب أتلتيكو مدريد.

المزيد من الفرق

ومنذ أن عاد النشاط الرياضي إلى الحياة مرة أخرى بعد جائحة فيروس كورونا، قام زيدان بالبدء بـ15 لاعبًا مختلفين في ثلاث مباريات فقط، ويتوقع أن تستمر عملية المداورة في الفترة المتبقية من هذا الموسم في ظل تلاحم وضغط المباريات الكبير.

إيدير ميليتاو وجاريث بيل وبراهيم دياز وماركو أسينسيو هم فقط من لم يشاركوا من البداية، هذا إن تم استثناء اللاعبين المصابين وهو لوكا يوفيتش وماريانو دياز وإيسكو وناتشو فيرنانديز.

هذا الرقم قد يكون رسالة إلى لاعبي ريال مدريد بأن الجميع لديه فرص متساوية في المشاركة في أي وقت بصورة أساسية، وليس أدل على ذلك من مشاركة خاميس رودريجيز أمام ريال سوسييداد الجولة الأخيرة رغم أن العلاقة بينهما ليست على ما يرام.

الجدير بالذكر أن زيدان قد قاد ريال مدريد لتحقيق ثلاثة ألقاب لدوري أبطال أوروبا، كما حقق لقب الدوري الإسباني في 2017 ويمكنه تحقيقه مرة أخرى إن فاز في كل مبارياته الـ8 المتبقيين مستغلًا بذلك تفوقه في المواجهات المباشرة على غريمه برشلونة.