كاسيميرو يصنع الفارق .. غيابه عن ريال مدريد يعني التعثر

نبأ غير سعيد..

سيفتقد ريال مدريد لخدمات كاسيميرو عندما يواجه ريال مايوركا على ملعب ألفريدو دي ستيفانو مساء الأربعاء ضمن الجولة 32 من منافسات الدوري الإسباني بسبب الإيقاف.

الدولي البرازيلي تلقى بطاقة صفراء ثالثة خلال فوز فريقه على ريال سوسييداد بهدفين لهدف منذ ثلاثة أيام، ما سيجعله خارج قائمة زين الدين زيدان أمام مايوركا.

هذا النبأ لا يُبشر بالخير لجمهور النادي الملكي، حيث يبرز دور كاسيميرو الهام جدًا من خلال الأرقام، التي تؤكد أيضًا أن بدونه المعاناة تكون عنوان ريال مدريد.

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وغاب كاسيميرو عن عن 4 مباريات هذا الموسم، خسر الريال في واحدة منها أمام ريال سوسييداد بكأس الملك، وتعادل في اثنتين أمام فالنسيا وأتلتيك بيلباو على صعيد الليجا.

أما النتيجة الإيجابية الوحيدة فكانت الفوز على ريال سرقسطة في كأس الملك، عدا ذلك فلم يتمكن من زيدان من إيجاد البديل له وكان التعثر هو النتيجة المحتمة بغياب كاسيميرو.

صاحب الـ27 عامًا شارك هذا الموسم في 38 مباراة في مختلف المسابقات، خلالها أحرز 4 أهداف وصنع مثلهم، ولا يزال مركزه بدون بديل واضح ما يجعل زيزو يطمح في ضم بول بوجبا أو إدوارد كامافينجا في الصيف المقبل لسد هذه الثغرة.

مباراة صعبة تنتظر ريال مدريد أمام مايوركا اليوم، فالخصم نفسه هو من فاز ذهابًا على الميرينجي بهدفٍ نظيف، والآن فقدان نقطة يعني فقدانه صدارة الليجا وصعوبة مهمة إعادة اللقب لسانتياجو برنابيو.

الجدير بالذكر أن برشلونة بفوزه بالأمس على بيلباو استرد الصدارة مؤقتًا بفارق 3 نقاط عن الريال، أما إذا فاز الملكي اليوم فسيتساوى في النقاط مع البرسا ويتصدر بفارق المواجهات المباشرة.