ما هو ملعب عبد الله الفيصل الذي سيستضيف ديربي جدة؟

تعرف أكثر على ملعب عبد الله الفيصل الذي سيستضيف ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد يوم الجمعة القادمة، السعة الجديدة وتاريخه وآخر مباراة لعبت عليه..

أصبحت المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة إحدى منارات كرة القدم في الشرق الأوسط والعالم العربي، بل أيضًا يمكن القول في قارة آسيا ككل، وذلك بما تمتلكه من بنية تحتية متمثلة في المقام الأول في الملاعب.

استادات الدوري السعودي تمتلك طرازاتٍ رفيعة وضعتها في التصنيف العالمي، ولعل أشهرها على الإطلاق الملعب التاريخي للكرة السعودية ستاد الملك فهد الدولي، كذلك ملعب الجوهرة المشعة.

اعتاد عشاق دوري المحترفين السعودي في السنوات الأخيرة على مشاهدة ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد في الجوهرة، لكن هذا الموسم سيقام الديربي الأول بين الفريقين في ملعب الأمير عبد الله الفيصل، والذي يعود من جديد بعد غياب استمر لتسع سنوات.

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وفي هذا التقرير، نتعرف أكثر على ملعب عبد الله الفيصل بجدة، وما هي آخر مباراة أقيمت عليه؟

متى أنشيء ملعب عبد الله الفيصل؟

ملعب عبد الله الفيصل هو أحد أقدم الملاعب في المملكة العربية السعودية، حيث تم افتتاحه لأول مرة في عام 1976.

الاسم الأول الذي أخذه هو ملعب رعاية الشباب بجدة، وأشرف على إنشائه في ذلك التوقيت الأمير خالد الفيصل، الذي كان مديرًا لرعاية الشباب آن ذاك.

في عام 2001، تغير اسمه إلى ستاد الأمير عبد الله الفيصل، وذلك تكريمًا له على مساهمته في خدمة الرياضة السعودية، وخضع لأعمال تطوير في عام 2009، قبل أن يتم إغلاقه في 2012 أي منذ تسع سنوات وذلك للتطوير الأخير.

⚠️ لجنة المسابقات تقر نقل مباراة #ديربي_جدة بين #الاتحاد و #الأهلي إلى استاد الأمير عبدالله الفيصل 🏟.#الاتحاد_الأهلي — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) September 27, 2021

ما هي سعة ملعب عبد الله الفيصل الجديد؟

سعة ملعب عبد الله الفيصل الجديد تصل إلى 27 ألف مشجع، لكن زيادة عدد المقاعد ليس كل ما تم زيادته في التطوير الأخير.

يتواجد الآن في ملعب عبد الله الفيصل بجدة جناح خاص للحكام، و4 غرف لتبديل الملابس، وبه أيضًا مركزين إعلاميين بسعة 50 فردًا لكل واحد، وقاعة مؤتمرات تتسع لـ240 فردًا و4 استوديوهات تحليلية وكابينة لكبار الزوار، كذلك 6 غرف للمعقين وغرفة لتقنية الفيديو VAR.

التطوير لم يكن داخل الملعب فقط، فقد امتد إلى ساحة انتظار السيارات، والتي أصبحت سعتها 122 ألف متر مربع، كذلك تم تركيب 81 بوابة إلكترونية تسهل الدخول لملعب عبد الله الفيصل.

متى كانت آخر مباراة في ملعب عبد الله الفيصل؟

آخر مباراة في ملعب عبد الله الفيصل كانت ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد، وكانت في 31 أكتوبر 2012.

لم تكن هذه النسخة من الديربي عادية، حيث جمعت الاتحاد والأهلي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وانتهت المباراة بفوز الراقي بهدفين نظيفين.

تم غلق ملعب الأمير عبد الله الفيصل منذ ذلك التوقيت،وبعد 9 سنوات سيعود بديربي جدة أيضًا لكن في الدوري السعودي هذه المرة.