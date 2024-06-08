لتعويض رحيل كيليان مبابي .. باريس سان جيرمان يصارع كبار إنجلترا لضم فيكتور أوسيمين

هل ينجح باريس سان جيرمان في التعاقد مع النجم النيجيري

بدأ باريس سان جيرمان الفرنسي برئاسة ناصر الخليفي في التحرك الفعلي، من أجل تعويض رحيل النجم كيليان مبابي الذي انضم إلى ريال مدريد مؤخرًا، وذلك باستهداف النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي.

وانتهى عقد مبابي بنهاية الموسم الماضي، لينتقل إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر، ليبدأ باريس في البحث عن بديلًا له.

وكشفت صحيفة "إل ماتينو" عن أن ناصر الخليفي اجتمع مع أوريليو دي لورينتيس رئيس نابولي، من أجل التفاوض بشأن فيكتور أوسيمين.

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وأضافت الصحيفة أن العلاقة القوية بين الخليفي ودي لورينتيس قوية وقد تُسهل فكرة انتقال أوسيمين إلى صفوف الفريق الفرنسي.

ويمتلك أوسيمين في عقده شرطًا جزائيًا قيمته من 120 إلى 130 مليون يورو، حيث يحظى باهتمام من أندية تشيلسي وآرسنال ومانشستر يونايتد، ولكن باريس يُريد التعاقد معه.