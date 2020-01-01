مكروه ألمانيا العبقري يقترب من تدريب ميلان

رالف رانجنيك المدير الرياضي للايبتسيش يقترب من العودة إلى التدريب من بوابة ميلان

أفادت مصادر صحفية إيطالية أن رالف رانجنيك المدير الرياضي لأر بي لايبتسيش الألماني حاليًا مرشح للعودة إلى التدريب من بوابة ميلان.

وكان ميلان قد بدأ الموسم الحالي بمدربه ماركو جيامباولو الذي أقيل بعد أقل من شهرين من بداية الموسم، ليتعاقد مع ستيفانو بيولي ليكمل به الموسم.

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وحول ذلك، قالت سكاي إيطاليا إن ميلان في مفاوضات خلال الوقت الحالي مع رالف رانجنيك من أجل قيادة الفريق بداية من الموسم المقبل.

ويشغل رالف رانجنيك في الوقت الحالي منصب المدير الرياضي للايبتسيش، ولكنه كان مدربًا لهوفنهايم وتسبب في الطفرة التي مر بها النادي حتى العام 2009.

ويعد رانجنيك أحد أبرز رجال كرة القدم الألمانية كمدير رياضي وكمدير فني، والرجل الأبرز في مشروع ريد بول لايبتسيش الذي يجني ثماره في الوقت الحالي.

وتكره الجماهير الألمانية رانجنيك لأنهم يعتبرونه ممثلًا لرأسمالية كرة القدم، حيث مر على أكثر ناديين مكروهين في البوندسليجا؛ هوفنهايم ولايبتسيش.

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يذكر أن ميلان بيولي قد وقع عقدًا لموسمين مع ميلان، ولكن عقده يتضمن بندًا يسمح لإدارة الروسونيري بالاستغناء عن خدماته بنهاية الموسم الحالي.