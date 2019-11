نجح لاعب الوسط الاسكتلندي سكوت مكتوميناي، في تتويج تألقه مع مانشستر يونايتد بالحصول على جائزة الأفضل في شهر أكتوبر.

مكتوميناي حصل على فرصته الكاملة مع مانشستر هذا الموسم، خاصة بعد إصابة الفرنسي بول بوجبا.

نجم وسط الشياطين الحمر شارك بجميع مباريات الفريق هذا الموسم على مدار شهري سبتمبر وأكتوبر بالدوري الإنجليزي.

صاحب الـ22 سنة برز تألقه خلال هذا الشهر أمام ليفربول ونيوكاسل ونوريتش سيتي، حيث نجح في هز الشباك أمام الكناري بالمواجهة التي انتهت بفوز فريقه 3/1.

He's done it again 😍



Put your hands together for @McTominay10 — our Player of the Month for October! 👏👏👏#MUFC pic.twitter.com/5lEFZXqfS0